Mortal Kombat 11: Aftermath – Alle Infos zur Erweiterung

Warner Bros. Interactive Entertainment und NetherRealm Studios haben den offiziellen Launch-Trailer zu Mortal Kombat 11: Aftermath veröffentlicht, die neue Erweiterung, die am 26. Mai als Download erscheint. Mortal Kombat 11: Aftermath erweitert den preisgekrönten Story-Modus mit einer brandneuen, actiongeladenen Kampagne rund um Vertrauen und Betrug.

Mortal Kombat 11 – Neue Kampagne für Story-Mode

Im Launch-Trailer geht die Geschichte genau dort weiter, wo sie in Mortal Kombat 11 endete, als Feuergott Liu Kang, der neue Wächter der Zeit und Hüter des Erdenreichs, bereit ist, Kronikas Stundenglas zu aktivieren und die Geschichte von vorn zu starten. Doch nun, da Kronikas Krone zerstört wurde, ist er gezwungen, sich mit dem unwahrscheinlichsten aller Kämpfer zu verbünden – dem finsteren Shang Tsung. Der seelenstehlende Hexer muss nun gemeinsam mit Fujin und Nightwolf auf ein Abenteuer in der Zeit aufbrechen, um die Krone in der Vergangenheit an sich zu bringen, während das Schicksal zweier Welten auf dem Spiel steht.

Mortal Kombat 11 – Rückkehrer und neue Charaktere

Der Trailer zeigt die triumphale Rückkehr von Fujin, Gott des Windes, der gemeinsam mit seinem Bruder Raiden und Sheeva, der vierarmigen, halbmenschlichen Drachenkönigin der uralten Shokan-Rasse, als Hüter des Erdenreichs fungiert. RoboCop, der hochentwickelte, kybernetische Gesetzeshüter, hat sein Franchise-Debüt und ist mit der Stimme und dem Aussehen von Schauspieler Peter Weller ausgestattet, der den beliebten Charakter im ursprünglichen „RoboCop“-Film (1987) und seinem Nachfolger „RoboCop 2“ (1990) gespielt hat. Auch hierzu gibt es einen neuen Trailer, in dem RoboCop den Terminator konfrontiert und im Kampf triumphiert.

Kostenlose Inhalte für Mortal Kombat 11 Besitzer

Zudem haben alle Besitzer von Mortal Kombat 11 Zugang zu neuen Stages wie den neuen Dead Pool-, Soul Chamber-, RetroKade- und Kronika‘s Keep-Arenen, begleitet von Stage Fatalities, den beliebten Finishing Moves, die die Umgebung nutzen, um Gegner zu besiegen – sowie dem beliebten Friendships-Feature aus den 90ern, das es den Spielern erlaubt, ihre Gegner mit einem Hauch von Güte zu eliminieren.

All diese Features werden ab 26. Mai als Teil des kostenlosen Inhalt-Updates für alle Spieler von Mortal Kombat 11 verfügbar sein, parallel zur digitalen Erstveröffentlichung der neuen Erweiterung Mortal Kombat 11: Aftermath.

Mortal Kombat: Aftermath Kolletktion

Die Mortal Kombat 11: Aftermath Kollection ist die perfekte Gelegenheit für neue Spieler, alle Charaktere, Story-Inhalte und Spielmodi in einem einzigen ultimativen Paket zu erhalten. Diese Sammlung enthält Mortal Kombat 11 mit allen Inhalten aus Mortal Kombat 11: Aftermath und dem zuvor erschienenen Kombat-Pack mit sechs als DLC herunterladbaren Charakteren – Shang Tsung, Nightwolf, Sindel, Terminator T-800, Joker und Spawn – plus 25 zusätzliche Charakter-Skins. Die Erweiterung Mortal Kombat 11: Aftermath Kollection wid am 26. Mai digital verfügbar sein und kann ab sofort zu einer unverbindlichen Preisempfehlung (UVP) von € 59,99 in den jeweiligen Digital-Stores vorbestellt werden. Vorbesteller erhalten bei Kauf außerdem sofortigen Zugriff auf Mortal Kombat 11 und das Kombat-Pack.

Spieler, die Mortal Kombat 11 bereits erworben haben, können jetzt in den jeweiligen Digital-Stores die Erweiterung Mortal Kombat 11: Aftermath für € 39,99 (UVP) oder das Mortal Kombat 11: Aftermath + Kombat-Pack-Paket für € 49,99 (UVP) erwerben.