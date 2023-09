Jean-Claude Van Damme nach 30 Jahren endlich in Mortal Kombat!

JCVD hat nach 30 Jahren endlich zugesagt!

Mortal Kombat Fans der ersten Stunde sind in heller Aufregung, denn nach 30 Jahren Warten wird die lebende Legende des Actionfilms, Jean-Claude Van Damme, endlich in der Welt von Mortal Kombat auftauchen. Dies geschieht durch die Bereitstellung eines einzigartigen Skins für den Charakter Johnny Cage im kommenden Mortal Kombat 1.

Die Enthüllung wurde von den Entwicklern bei NetherRealm Studios während eines exklusiven Events für die Presse gemacht und löste einen Sturm der Begeisterung unter Fans und Spielern aus. Der Skin bringt das charakteristische Aussehen und die Kampfkunstfähigkeiten von Van Damme in das Spiel, was zweifellos ein besonderer Leckerbissen für diejenigen ist, die seine Filme in den 80er und 90er Jahren geliebt haben.

After 30 years, the man, the myth, the legend finally arrives in Kombat. @JCVD becomes Johnny Cage in #MK1. pic.twitter.com/yrbOpI9P2a — Mortal Kombat 1 (@MortalKombat) September 8, 2023

Die Geschichte dahinter: Mortal Kombat als Jean-Claude Van Damme Fighting-Spiel

Die Geschichte von Mortal Kombat ist eng mit dem Namen Jean-Claude Van Damme verknüpft. Ursprünglich plante Midway Games, die Schöpfer von Mortal Kombat, ein Kampfspiel mit dem berühmten Actionstar. So bestätigt auch Ed Boon während seinem Hot Ones Interview dass das der Plan war. Die Idee war, dass Van Damme die Hauptfigur sein würde und die Spieler gegen Gegner aus seinen Filmen kämpfen würden.

Jedoch änderte sich alles, als Jean-Claude Van Damme sich entschied, nicht an dem Projekt teilzunehmen, und stattdessen die Rolle in einem anderen Film annahm. Midway Games standen vor einer schwierigen Entscheidung und beschlossen, die Idee nicht aufzugeben, sondern sie zu entwickeln und zu verfeinern. So entstand die Grundlage für das heute weltberühmte Mortal Kombat-Franchise.

Mit Mortal Kombat , das 1992 veröffentlicht wurde, begann eine erfolgreiche Reise, die zu zahlreichen Fortsetzungen, Filmen und Spin-offs führte. Die Serie wurde bekannt für ihre brutalen Kämpfe, ikonischen Charaktere und beeindruckende Fatalities.

Jetzt, 30 Jahre später, schließt sich der Kreis, und Jean-Claude Van Damme wird endlich einen Platz im Mortal Kombat-Universum finden, wenn sein charakteristisches Aussehen und seine Fähigkeiten als Johnny Cage-Skin verfügbar gemacht werden.

Fans von Jean-Claude Van Damme und Mortal Kombat können es kaum erwarten, diesen epischen Crossover zu erleben. Das Mortal Kombat 1 Remake mit dem neuen Johnny Cage Skin wird bald veröffentlicht, und es verspricht, ein unvergessliches Erlebnis für alle zu werden, die in nostalgischen Erinnerungen an die Ära der Arcade-Kämpfe schwelgen möchten.