Mortal Kombat 1: Diese Kämpferin wird von Megan Fox gesprochen!

NetherRealm Studios enthüllt, dass einer der zurückkehrenden Kämpfer in Mortal Kombat 1, Nitara, von Megan Fox synchronisiert wird. Der neueste Teil der langjährigen Kampfspielreihe wird noch in diesem Monat veröffentlicht, und es gibt jede Menge Hype darum.

Das Spiel wird in etwa einer Woche in den Early Access gehen, wo Spieler die Möglichkeit haben werden, die Spielmechanik und die Riege der Kämpfer auszuprobieren. Die Riege von Mortal Kombat 1 ist ebenfalls ziemlich bemerkenswert, da einige klassische Charaktere für die neue Kontinuität des Spiels überarbeitet wurden.

Viele der bekannten Charaktere der Serie wurden bereits für das Raster bestätigt, wie Liu Kang, Scorpion und Johnny Cage. Viele dieser Charaktere haben nicht nur überarbeitete Hintergrundgeschichten und Motivationen, sondern auch eine Änderung der Synchronsprecher.

Ein Gerücht, das im Zusammenhang mit der Besetzung des Spiels kursierte, war, dass Megan Fox und Travis Scott in irgendeiner Form in Mortal Kombat 1 auftreten würden. Es wurde nun bestätigt, dass Megan Fox die vampirische Femme Fatale des Spiels, Nitara, spielen wird.

After almost 17 years, the Vampire of Outworld has graced us with her presence. Megan Fox brings Nitara back to life. #MK1 pic.twitter.com/BzBn7aREi3

Dies wurde in einem neuen Trailer für Mortal Kombat 1 enthüllt. In dem zunächst Smoke und Sub-Zero eine Festungsmauer erklimmen, bevor sie von Nitara angegriffen werden. Dann folgt ein Interview mit Megan Fox selbst, zusammen mit einigen kurzen Clips des von ihr gespielten Charakters.

Fox drückt ihre Begeisterung über diese Gelegenheit aus, bei der sie nicht nur einen Charakter spricht, sondern sich auch als Nitara selbst im Spiel fühlt. Fox beschrieb auch den Aufnahmeprozess für Nitara, den sie als spaßig bezeichnete und der es ihr ermöglichte, sich mehr auszudrücken als bei anderen Charakteren, die sie gespielt hat.

Nitara debütierte in Mortal Kombat: Deadly Alliance, wo sie eine Vampirin aus Outworld ist. Sie ist ein eher obskurer Charakter in der Serie und hatte nur wenige Auftritte in Spielen und anderen Medien. MK1 markiert ihre Rückkehr in die Serie, nachdem sie zuletzt vor 17 Jahren in MK: Armageddon zu sehen war. Der Trailer zeigt ihr Redesign, bei dem sie ihre ikonischen Flügel behält, aber nun dämonisch aussehende Rüstung trägt.

Gilded and ornate, the Great Hall in Empress Sindel’s palace dazzles visitors with its spectacular display of Outworld’s wealth and power.

The sun-drenched halls that last through the day and into the afternoon are truly a sight to behold. #MK1 pic.twitter.com/7yhZ3le9Kt

— Mortal Kombat 1 (@MortalKombat) September 5, 2023