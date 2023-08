Mortal Kombat 1: Was bringt der Invasion-Modus?

Ein Brettspiel im Spiel.

Der neue Invasion-Modus in Mortal Kombat 1 wird den Spielern ein Erlebnis bieten, das einem Brettspiel ähnelt. Mortal Kombat 1 wird offiziell später im Jahr 2023 veröffentlicht, und der Entwickler NetherRealm Studios hat kontinuierlich neue Informationen über das Spiel enthüllt.

Mortal Kombat 1 erhielt einen neuen Trailer auf dem Gamescom Opening Night Live Event, der bestätigte, dass zwei Fan-Lieblingscharaktere ins Spiel kommen werden. Zusätzlich enthüllte der Trailer auch neue Kameo-Kämpfer für Mortal Kombat 1, die den Fans einen aktualisierten Blick auf das vollständige Roster im Spiel gaben. Nun wurden weitere Details zum Invasion-Modus enthüllt, da es so aussieht, als würde Mortal Kombat 1 interessanten und frischen Einzelspielerinhalt bieten.

Mortal Kombat 1 Invasions Modus: Eine spielbare Version der Krypta?

Eine Vorschau auf dem PlayStation Blog hat mehr Details zu diesem neuen Modus geteilt, während Maximilian Dood ebenfalls ein Video dazu hochgeladen hat. Im Invasion-Modus werden die Spieler eine brettspielähnliche Karte erkunden, die anscheinend um die Orte im Mortal Kombat-Universum gestaltet ist.

Die Nutzer werden eine Gruppe von Charakteren auf eine Art Abenteuer mitnehmen können, wodurch sie diese Einheiten aufwerten und mit neuer Beute ausstatten können. Es scheint, dass die Karten anfangs eher linear sein werden, bevor sie in den späteren Stadien des Modus komplexer werden.

Invasion wird eine Menge freischaltbarer Inhalte bieten, da die Spieler im Spielwährung, Konzeptkunst, Kosmetik und andere Gegenstände verdienen werden, während sie den Modus durchspielen. Darüber hinaus werden die Spieler verschiedene Minispiele erleben können, während sie jede Karte in diesem Modus erkunden.

NetherRealm Studios hat auch bestätigt, dass sie den Invasion-Modus weiterhin aktualisieren werden, sodass es so aussieht, als würde Mortal Kombat 1 neben dem Story-Modus eine Vielzahl von Einzelspielerinhalten bieten, um die Fans zu beschäftigen.

Der Invasion-Modus in Mortal Kombat 1 wurde bereits im August durch eine Leckage enthüllt, wobei die Leckage angab, dass er saisonale Veränderungen enthalten wird. Insgesamt sieht es so aus, als würde der Invasion-Modus die Krypta in Mortal Kombat 1 ersetzen, die den Spielern ähnlich wie im Spiel Gegenstände ermöglichte, während sie das Spiel durchspielten.

Während Online-Mehrspieler nach wie vor ein wichtiger Bestandteil des Kampfspiel-Genres ist, fügen neuere Titel immer mehr Einzelspielerinhalte hinzu. Als Beispiel bot Street Fighter 6 bei seiner Veröffentlichung einen “World Tour”-Modus, der den Spielern ermöglichte, eine 3D-Welt zu erkunden und an verschiedenen Aktivitäten teilzunehmen. Es sieht so aus, als würde der neue Invasion-Modus von Mortal Kombat 1 ähnlich fesselnd sein, besonders wenn er regelmäßige Aktualisierungen erhält.

Mortal Kombat 1 wird am 19. September für PC, PS5, Switch und Xbox Series X veröffentlicht.