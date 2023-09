Mortal Kombat 1: Prinz Goro als Cameo verschwendet

Er war immer einer der besten Kämpfer!

Prinz Goro der Shokan, oder Goro, ist einer der berüchtigtsten Kämpfer des klassischen Mortal Kombat. Diejenigen, die mit dem Originaltitel aufgewachsen sind, erinnern sich an Goro als den ultimativen Stärketest, denn das Besiegen des vierarmigen Shokan war der letzte Schritt, um Shao Khan zu erreichen.

Goro markierte einen dramatischen Anstieg der Schwierigkeit und wurde zu einem unüberwindlichen Hindernis für viele junge Spieler. Während seine Schwierigkeit und Fähigkeiten im Laufe der Zeit variiert haben, wird Goros Aufnahme in die Hauptreihe der Mortal Kombat-Titel oft von einem wichtigen Handlungselement oder einem herausfordernden neuen Moveset für die Spieler begleitet.

Innerhalb der Kanon der Mortal Kombat Erzählung kann Goro eine ebenso einschüchternde Geschichte vorweisen. Die Figur wird im Originaltitel als der unbesiegte Champion des Mortal Kombat-Turniers eingeführt, der in den letzten 500 Jahren alle Gegner dominiert hat.

Nach seiner Niederlage durch den Spieler richtete Prinz Goro seine Aufmerksamkeit darauf, sein Volk zum Sieg über die Zentauren und Prinzessin Kitana zu führen und schließlich die beiden Rassen gegen die Überreste von Shao Khans Armee zu verbünden.

In der Alternativ-Zeitlinie wird Goro wieder in seine Rolle als Champion des Mortal Kombat-Turniers zurückversetzt. In dieser Zeitleiste wurde die Figur jedoch in einem Spin-off-Comicbuch für Mortal Kombat X schließlich von Kotal Kahn getötet. Die Figur tauchte nicht als Kämpfer in Mortal Kombat 11 oder Aftermath auf, aber seine Leiche kann auf seinem Thron gesehen werden.

Warum wird Goro als Kameo-Kämpfer verschwendet in Mortal Kombat 1?

Obwohl er ein unglaublich ikonisches Mitglied des Mortal Kombat Casts ist, wird Goro oft für das Haupt-Line-up der Serie übersehen. Seit Mortal Kombat: Armageddon von 2006 wurde die Figur nicht mehr im Basisspiel veröffentlicht. In Mortal Kombat 9 war Goro auf den Challenge Tower beschränkt, und in Mortal Kombat X konnten Spieler Goro nur durch einen Vorbestellungsbonus oder den Kauf der Kombat Pack-DLCs erhalten.

Mit seinem Tod durch die Hände von Kotal Kahn schien die Figur auf absehbare Zeit verschwunden zu sein, aber die neue Zeitleiste von Mortal Kombat 1 sieht vor, dass die Figur zusammen mit anderen lange verstorbenen Charakteren wiederbelebt wird.

Dass Goro in Mortal Kombat 1 vorgestellt wird, jedoch ausschließlich auf seiner Kameo-Kämpferliste steht, ist eine immense Verschwendung des Potenzials der Figur. In den vorherigen Zeitleisten wurde Goro jeweils als stärkster Gegner eingeführt, den das Mortal Kombat-Turnier je gesehen hatte, aber Goro in Mortal Kombat 1 ist nur ein einfacher Combo-Verlängerer.

Die Implikationen dieser Bezeichnung scheinen Goro aus der Erzählung von Liu Kangs neuer Zeitleiste zu entfernen, was möglicherweise bedeutet, dass er in Zukunft nicht mehr existieren wird. Dennoch müssen Fans des Shokan-Prinzen und des klassischen Mortal Kombat bis zur Veröffentlichung von Mortal Kombat 1 am 19. September warten, um Goros Schicksal zu erfahren.