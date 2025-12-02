DailyGame
DailyGame - Gaming News - Xbox - Xbox Game Pass: Alle neuen Spiele & Highlights im Dezember 2025
2 Min. lesen

Xbox Game Pass: Alle neuen Spiele & Highlights im Dezember 2025

Ein starker Jahresabschluss für Game-Pass-Abonnenten.

Artikel von Adnan + unter Mithilfe von KI *.

Das Gamingjahr 2025 war vollgepackt mit Highlights und bevor bei den Game Awards die besten Titel ausgezeichnet werden, liefert Xbox noch einmal ein starkes Update. Zahlreiche neue Spiele, DLCs und Bonuspakete kommen im Dezember in den Game Pass, darunter große Namen wie Mortal Kombat 1, Indiana Jones und der Große Kreis und mehrere Indie-Neuheiten.

Nachfolgend findest du alle neuen Spiele, DLCs, In-Game-Vorteile und Abgänge, übersichtlich sortiert.

Neue Spiele im Xbox Game Pass (Dezember 2025)

Release-Liste

Datum Spiel Plattformen Verfügbar in
6. November Lost Records: Bloom & Rage Cloud, PC, Xbox Series X|S Ultimate, Premium, PC
3. Dezember Monster Train 2 Cloud, PC, Xbox Series X|S Premium
3. Dezember Spray Paint Simulator Cloud, Konsole, PC Premium
4. Dezember 33 Immortals (Game Preview) Cloud, Konsole, PC Alle
4. Dezember Indiana Jones und der Große Kreis Cloud, PC, Xbox Series X|S Premium
4. Dezember Routine Cloud, Konsole, Handheld, PC Ultimate, PC
9. Dezember A Game About Digging A Hole Cloud, Handheld, PC, Xbox Series X|S Ultimate, Premium, PC
9. Dezember Death Howl Handheld, PC Ultimate, PC
9. Dezember Dome Keeper Cloud, Konsole, Handheld, PC Ultimate, Premium, PC
10. Dezember Mortal Kombat 1 Cloud, PC, Xbox Series X|S Ultimate, Premium, PC
11. Dezember Bratz: Rhythm & Style Cloud, Konsole, PC Ultimate, Premium, PC

Falls du es verpasst hast

Datum Spiel Plattformen Verfügbar in
Jetzt CloverPit Cloud, Konsole, Handheld, PC Ultimate, Standard, PC
Marvel Cosmic Invasion Cloud, Konsole, Handheld, PC Ultimate, PC
Total Chaos Cloud, PC, Xbox Series X|S Ultimate, PC
Young Suns (Game Preview) Cloud, Konsole, PC Ultimate, PC

Game Pass Essential – ab dem 3. Dezember

Spiel
Stellaris
World War Z: Aftermath
Medieval Dynasty

DLC & Updates

Datum Update Details
11. Dezember Sea of Thieves – Season 18 Rückkehr zu Devil’s Roar, neue Feinde, Festival of Giving
9. Dez.–6. Jan. Dead by Daylight – Bone Chill Event Saisonales Horror-Event mit neuen Herausforderungen
17. Dezember Palworld – Home Sweet Home Ultrakill-Kooperation, neue Basisfeatures & Customization

In-Game-Vorteile (Perks)

Verfügbar ab Spiel Inhalt
Jetzt PUBG Battlegrounds Exklusives Survivor Pack
Jetzt Delta Force Waffen-Skins & Perks
Jetzt The Crew Motorfest Toyota Supra LBWK Pack + Kosmetik

Diese Spiele verlassen den Game Pass

15. Dezember

31. Dezember

