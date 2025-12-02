Xbox Game Pass: Alle neuen Spiele & Highlights im Dezember 2025

Adnan SiddiqiMitgründer von DailyGame, Comics- und Movie-Nerd, Retro-Liebhaber, Gitarrenspieler und Sammler von Mega Drive Games. Leidenschaftlicher Gamer seit den 90ern, immer auf der Suche nach spannenden Geschichten hinter Spielen und Filmen. Schreibt über Klassiker ebenso wie über aktuelle Trends und liebt es, Hintergründe aus der Gaming- und Entertainment-Welt verständlich aufzubereiten. Begeistert sich für kultige Soundtracks, japanische Rollenspiele und alles, was einen Hauch Nostalgie versprüht.

Das Gamingjahr 2025 war vollgepackt mit Highlights und bevor bei den Game Awards die besten Titel ausgezeichnet werden, liefert Xbox noch einmal ein starkes Update. Zahlreiche neue Spiele, DLCs und Bonuspakete kommen im Dezember in den Game Pass, darunter große Namen wie Mortal Kombat 1, Indiana Jones und der Große Kreis und mehrere Indie-Neuheiten.

Nachfolgend findest du alle neuen Spiele, DLCs, In-Game-Vorteile und Abgänge, übersichtlich sortiert.

Neue Spiele im Xbox Game Pass (Dezember 2025)

Release-Liste

Datum Spiel Plattformen Verfügbar in 6. November Lost Records: Bloom & Rage Cloud, PC, Xbox Series X|S Ultimate, Premium, PC 3. Dezember Monster Train 2 Cloud, PC, Xbox Series X|S Premium 3. Dezember Spray Paint Simulator Cloud, Konsole, PC Premium 4. Dezember 33 Immortals (Game Preview) Cloud, Konsole, PC Alle 4. Dezember Indiana Jones und der Große Kreis Cloud, PC, Xbox Series X|S Premium 4. Dezember Routine Cloud, Konsole, Handheld, PC Ultimate, PC 9. Dezember A Game About Digging A Hole Cloud, Handheld, PC, Xbox Series X|S Ultimate, Premium, PC 9. Dezember Death Howl Handheld, PC Ultimate, PC 9. Dezember Dome Keeper Cloud, Konsole, Handheld, PC Ultimate, Premium, PC 10. Dezember Mortal Kombat 1 Cloud, PC, Xbox Series X|S Ultimate, Premium, PC 11. Dezember Bratz: Rhythm & Style Cloud, Konsole, PC Ultimate, Premium, PC

Falls du es verpasst hast

Datum Spiel Plattformen Verfügbar in Jetzt CloverPit Cloud, Konsole, Handheld, PC Ultimate, Standard, PC – Marvel Cosmic Invasion Cloud, Konsole, Handheld, PC Ultimate, PC – Total Chaos Cloud, PC, Xbox Series X|S Ultimate, PC – Young Suns (Game Preview) Cloud, Konsole, PC Ultimate, PC

Game Pass Essential – ab dem 3. Dezember

Spiel Stellaris World War Z: Aftermath Medieval Dynasty

DLC & Updates

Datum Update Details 11. Dezember Sea of Thieves – Season 18 Rückkehr zu Devil’s Roar, neue Feinde, Festival of Giving 9. Dez.–6. Jan. Dead by Daylight – Bone Chill Event Saisonales Horror-Event mit neuen Herausforderungen 17. Dezember Palworld – Home Sweet Home Ultrakill-Kooperation, neue Basisfeatures & Customization

In-Game-Vorteile (Perks)

Verfügbar ab Spiel Inhalt Jetzt PUBG Battlegrounds Exklusives Survivor Pack Jetzt Delta Force Waffen-Skins & Perks Jetzt The Crew Motorfest Toyota Supra LBWK Pack + Kosmetik

Diese Spiele verlassen den Game Pass

15. Dezember

Mortal Kombat 11

Still Wakes the Deep

Wildfrost

31. Dezember

Carrion

Hell Let Loose

