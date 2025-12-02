Xbox Game Pass: Alle neuen Spiele & Highlights im Dezember 2025

Adnan SiddiqiMitgründer von DailyGame, Comics- und Movie-Nerd, Retro-Liebhaber, Gitarrenspieler und Sammler von Mega Drive Games. Leidenschaftlicher Gamer seit den 90ern, immer auf der Suche nach spannenden Geschichten hinter Spielen und Filmen. Schreibt über Klassiker ebenso wie über aktuelle Trends und liebt es, Hintergründe aus der Gaming- und Entertainment-Welt verständlich aufzubereiten. Begeistert sich für kultige Soundtracks, japanische Rollenspiele und alles, was einen Hauch Nostalgie versprüht.
Das Gamingjahr 2025 war vollgepackt mit Highlights und bevor bei den Game Awards die besten Titel ausgezeichnet werden, liefert Xbox noch einmal ein starkes Update. Zahlreiche neue Spiele, DLCs und Bonuspakete kommen im Dezember in den Game Pass, darunter große Namen wie Mortal Kombat 1, Indiana Jones und der Große Kreis und mehrere Indie-Neuheiten.
Nachfolgend findest du alle neuen Spiele, DLCs, In-Game-Vorteile und Abgänge, übersichtlich sortiert.
Neue Spiele im Xbox Game Pass (Dezember 2025)
Release-Liste
|Datum
|Spiel
|Plattformen
|Verfügbar in
|6. November
|Lost Records: Bloom & Rage
|Cloud, PC, Xbox Series X|S
|Ultimate, Premium, PC
|3. Dezember
|Monster Train 2
|Cloud, PC, Xbox Series X|S
|Premium
|3. Dezember
|Spray Paint Simulator
|Cloud, Konsole, PC
|Premium
|4. Dezember
|33 Immortals (Game Preview)
|Cloud, Konsole, PC
|Alle
|4. Dezember
|Indiana Jones und der Große Kreis
|Cloud, PC, Xbox Series X|S
|Premium
|4. Dezember
|Routine
|Cloud, Konsole, Handheld, PC
|Ultimate, PC
|9. Dezember
|A Game About Digging A Hole
|Cloud, Handheld, PC, Xbox Series X|S
|Ultimate, Premium, PC
|9. Dezember
|Death Howl
|Handheld, PC
|Ultimate, PC
|9. Dezember
|Dome Keeper
|Cloud, Konsole, Handheld, PC
|Ultimate, Premium, PC
|10. Dezember
|Mortal Kombat 1
|Cloud, PC, Xbox Series X|S
|Ultimate, Premium, PC
|11. Dezember
|Bratz: Rhythm & Style
|Cloud, Konsole, PC
|Ultimate, Premium, PC
Falls du es verpasst hast
|Datum
|Spiel
|Plattformen
|Verfügbar in
|Jetzt
|CloverPit
|Cloud, Konsole, Handheld, PC
|Ultimate, Standard, PC
|–
|Marvel Cosmic Invasion
|Cloud, Konsole, Handheld, PC
|Ultimate, PC
|–
|Total Chaos
|Cloud, PC, Xbox Series X|S
|Ultimate, PC
|–
|Young Suns (Game Preview)
|Cloud, Konsole, PC
|Ultimate, PC
Game Pass Essential – ab dem 3. Dezember
|Spiel
|Stellaris
|World War Z: Aftermath
|Medieval Dynasty
DLC & Updates
|Datum
|Update
|Details
|11. Dezember
|Sea of Thieves – Season 18
|Rückkehr zu Devil’s Roar, neue Feinde, Festival of Giving
|9. Dez.–6. Jan.
|Dead by Daylight – Bone Chill Event
|Saisonales Horror-Event mit neuen Herausforderungen
|17. Dezember
|Palworld – Home Sweet Home
|Ultrakill-Kooperation, neue Basisfeatures & Customization
In-Game-Vorteile (Perks)
|Verfügbar ab
|Spiel
|Inhalt
|Jetzt
|PUBG Battlegrounds
|Exklusives Survivor Pack
|Jetzt
|Delta Force
|Waffen-Skins & Perks
|Jetzt
|The Crew Motorfest
|Toyota Supra LBWK Pack + Kosmetik
Diese Spiele verlassen den Game Pass
15. Dezember
- Mortal Kombat 11
- Still Wakes the Deep
- Wildfrost
31. Dezember
- Carrion
- Hell Let Loose
