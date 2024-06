NetherRealm Studios plant angebliches Mortal Kombat Spin-Off

Ein neues Gerücht besagt, dass NetherRealm Studios ein Mortal Kombat Action-Adventure Spin-Off in Betracht ziehen könnte. Das neue Gerücht stammt von einem Insider, der für seine überzeugenden Leaks in den sozialen Medien bekannt ist. Das neue Gerücht besagt, dass sich das Franchise von seinen Multiplayer-Kampfspiel-Wurzeln lösen könnte, um sich auf ein Mortal Kombat-Einzelspieler-Abenteuer zu konzentrieren. Obwohl es sich bei der Mortal-Kombat-Reihe traditionell um eine 2D-Kampfspielserie handelt, verfügt sie mittlerweile über zahlreiche Einzelspieler-Inhalte.

Viele der Hauptableger, vor allem nach dem neunten Teil, hatten neben den traditionellen Arcade-Ranglisten auch filmartige Einzelspieler-Story-Modi. Darüber hinaus entwickelte die Serie gelegentlich auch Einzelspielerableger wie Mortal Kombat Mythologies: Sub-Zero. Während einige Mortal-Kombat-Spin-offs wie Mythologies und Special Forces von Kritikern verrissen wurden, wurde Shaolin Monks als exzellenter Entwurf dafür gelobt, was die Serie mit einem kooperativen Action-Beat’em Up erreichen könnte. Es scheint, dass ein Action-Adventure wie Shaolin Monks in Betracht gezogen werden könnte.

Einem Beitrag von thevscooper auf Twitter ist zu entnehmen, dass die NetherRealm Studios angeblich einen Action-Adventure-Modus oder sogar ein Spin-Off für einen ihrer Titel in Erwägung ziehen. Der wahrscheinlichste Kandidat für dieses Gerücht ist Mortal Kombat, obwohl sie anmerken, dass es sich auch um die Injustice-Rerie von NetherRealm handeln könnte. Sie merken an, dass es noch zu früh ist, um zu sagen, ob dies wie geplant geschehen wird, da sich Entwicklungspläne oft ändern und der Vorschlag verworfen werden könnte, bevor er in die Entwicklung geht.

GAMING RUMOR

Take it cautiously, it’s too early but its what I’ve been hearing

NetherRealm is reportedly exploring an Action-Adventure mode or spin off for one of their titles

Most likely for MK, but Injustice might not be too far behind. We’ll see how it all plays out pic.twitter.com/7DPnChqcnZ

— V Scooper | #ReleaseCoyoteVsAcme (@thevscooper) June 21, 2024