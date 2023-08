Mortal Kombat Celebrity Edition erobert Twitter

Seit seinem Debüt im Jahr 1992 hat das Videospiel “Mortal Kombat” Spieler auf der ganzen Welt mit seinen brutalen Kämpfen und legendären Charakteren begeistert. Doch was wäre, wenn anstelle der üblichen Kämpfer plötzlich historische Persönlichkeiten, reale Einflussgrößen, Filmstars und berühmte Sportler die Kontrolle übernehmen würden? Dieser alternative Blick auf das Mortal Kombat-Universum verspricht nicht nur epische Schlachten, sondern auch eine faszinierende Fusion aus Realität und Fiktion.

Mittels eines AI Programms wurde ein Celebrity Mortal Kombat erstellt mit dem ikonischen Rave Intro. Und es sieht so unglaublich cool aus, dass dieses Spiel vermutlich einschlagen würde wie eine Bombe. Lizenztechnisch wäre es der Untergang jedes Studios. Aber die Videos sehen so genial aus. Mittlerweile gibt es zwei Fassungen davon.

This is the most hilarious AI creation I’ve ever seen.

Someone generated “Celebrity Mortal Kombat” with AI.

Which player would you choose? pic.twitter.com/S3u6zUymhA

— The AI Solopreneur (@aisolopreneur) August 8, 2023