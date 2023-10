Mortal Kombat 1: Neues Update hat einen Haken

Mortal Kombat 1 hat ein neues Update erhalten, obwohl ein Teil der Fans die Nachricht vielleicht nicht genießen wird. Die MK-Franchise hat versucht, nicht nur die Handlung, sondern auch viele Gameplay-Mechaniken zu ändern, um zu verhindern, dass sie langweilig wird. In diesem Aspekt wurde Mortal Kombat 1 im Allgemeinen von der Gaming-Community gut aufgenommen.

Obwohl das Spiel nicht ohne Fehler und Glitches ist, hat es genug frische Inhalte eingeführt, um sich von früheren Versionen abzuheben. Dennoch warten viele Fans gespannt darauf, welche Patches und Updates das Remake bringen wird.

Eine der größten Beschwerden im Spiel derzeit ist das, was die Fans “Mortal Kombat 1’s Player-1-Vorteil” nennen. Viele betrachten diesen Fehler als spielentscheidend, da er dem ersten Spieler einen unfairen Vorteil verschafft. Einige berichten, dass die Combos der Spieler auf dem Platz 2 nicht ordnungsgemäß treffen, unter anderem.

Das mindert den Spielspaß und den Gesamteindruck des Titels, daher hoffen die Spieler, dass dieses Problem bereits behoben wurde. Glücklicherweise hat NetherRealm Studios gerade die Veröffentlichung eines neuen Patches angekündigt, wenn auch mit einem kleinen Vorbehalt.

Das neueste Update für Mortal Kombat 1 ist für Xbox Series X/S, PS5 und PC verfügbar. Die schlechte Nachricht ist, dass es keine Neuigkeiten zur Switch-Version gibt. Mortal Kombat 1 für die Switch wurde von der Gaming-Community, gelinde gesagt, wegen seiner Leistungsprobleme kritisiert. Daher ist es überraschend, dass NetherRealm Studios keine Informationen über ein Update bereitstellt. Angesichts der weiteren Probleme in dieser Version kann man jedoch davon ausgehen, dass das Team mehr Arbeit für diesen Patch benötigt.

Die gute Nachricht ist, dass der veröffentlichte Patch das zuvor erwähnte Problem des Player-1-Vorteils und andere Probleme angeht. Es wurden auch viele an Charakteren spezifische Anpassungen vorgenommen, die hoffentlich das Gameplay-Gleichgewicht beeinflussen werden, und einige kleinere Dinge wie Korrekturen der Moves-Liste und Lokalisationsfehler wurden behoben. Das Team von NetherRealm Studios scheint bestrebt zu sein, Mortal Kombat 1 in eine positive Richtung zu lenken.

The latest patch is now available for #MK1 across platforms. Be sure to update your game to make sure you’re kombat ready.

See all patch notes here: https://t.co/KWxVCCCr3o pic.twitter.com/0KGixv4t9s

— Mortal Kombat 1 (@MortalKombat) October 2, 2023