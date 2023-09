Baldur’s Gate 3: Nachricht von Larian Studios in den Patch Notes an die Spieler “Ihr Monster!”

Baldur's Gate 3 Fakten

“Ihr Monster!” heißt es in den Patch Notes von Larian Studios, das Entwickler Studio hinter Baldur’s Gate 3, an die Spieler gerichtet. Mit dem kommenden Update wird eine Option grausam zu sein aus dem Spiel entfernt. Und ich muss gestehen, dass Larian Studios generell die lustigsten Patch Notes hat, die ich je gelesen habe. Denn neben den technisch relevanten Fakten, stecken diese generell voller amüsanter Botschaften.

Im dritten Akt von Baldur’s Gate 3, gibt es wohl eine Quest in der man etwas hoch verwerfliches und diabolisches anstellen kann. Völlig abseits der sonstigen Grausamkeiten die man im Spiel so machen kann um abgrundtief böse zu sein. Wie zum Beispiel Eichhörnchen zu treten. Oder die obszönen Abgründe der Welt entdecken, wenn man einen Ork und eine Troll-Frau beim Doggy Style in der Scheune unterbricht.

In besagter Quest geht es um zwei Eltern die ihrem verstorbenen Kind nachtrauern und die Spieler beauftragen, einen Sarg für das Kind zu besorgen. Es gab nun die Option zum Sargbauer zu gehen und diesen um den Sarg zu fragen, ihn aber gleich darauf auch umzubringen. Kam man zu den trauernden Eltern zurück. Konnte man diese nun anlügen und behaupten, dass alles sauber gelaufen sei.

Im kommenden Update wird dies nicht mehr möglich sein. Und so heißt es in den Patch Notes von Larian Studios an die Baldur’s Gate 3 Spieler:innen gerichtet “Das war ein Bug, ihr Monster.”

You can no longer arrange for a coffin to be made for the bereaved couple’s child, murder the coffin maker, then go back and tell the couple everything was A-OK. This was a bug, you monsters.