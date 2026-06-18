Minecraft Chaos Cubed Update bringt neues Biom, neuen Mob und frische Blöcke

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Mit dem Minecraft Chaos Cubed Update hat Mojang Studios den nächsten großen Content-Drop für den Sandbox-Hit veröffentlicht. Das Update erweitert vor allem die Unterwelt von Minecraft und bringt neue Höhlen, einen ungewöhnlichen Mob sowie zahlreiche neue Blöcke ins Spiel.

Besonders spannend ist dabei, dass sich das Update nicht nur an Baumeister richtet. Auch Entdecker und Survival-Spieler erhalten neue Gründe, tief unter die Erde vorzudringen. Die neuen Inhalte verändern bekannte Höhlensysteme spürbar und sorgen für frischen Wind in einer der wichtigsten Regionen des Spiels.

Die Sulfur Caves sind das Highlight des Updates

Im Mittelpunkt des Minecraft Chaos Cubed Update stehen die neuen Sulfur Caves. Dieses Höhlen-Biom unterscheidet sich deutlich von bisherigen Untergrundgebieten und setzt auf gelbe Schwefelblöcke, rote Cinnabar-Blöcke, dampfende Wasserbecken und eine ganz eigene Atmosphäre.

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Die Höhlen wurden laut den Entwicklern von natürlichen heißen Quellen inspiriert und sollen das Erkunden unter Tage abwechslungsreicher gestalten. Gleichzeitig bringen die neuen Materialien zusätzliche Möglichkeiten für kreative Bauprojekte mit sich.

Sulfur Cube sorgt für Chaos

Ebenfalls neu ist der Sulfur Cube. Auf den ersten Blick erinnert die Kreatur an einen klassischen Schleimwürfel, besitzt aber deutlich ungewöhnlichere Fähigkeiten.

Der Mob kann verschiedene Blöcke aufnehmen und dadurch seine Eigenschaften verändern. Je nachdem, was er konsumiert, verhält er sich anders und eröffnet neue Möglichkeiten für Experimente, Minispiele und kreative Konstruktionen. Genau dieser ungewöhnliche Ansatz macht den Sulfur Cube bereits jetzt zu einer der interessantesten Neuerungen des Updates.

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Neue Blöcke und mehr Möglichkeiten für Baumeister

Mit Sulfur und Cinnabar kommen außerdem zwei komplett neue Block-Sets ins Spiel. Beide Materialien verfügen über zahlreiche Varianten und können für Gebäude, Wege oder Dekorationen genutzt werden.

Zusätzlich führen die Entwickler neue Schwefelspitzen, Geysire und weitere Umgebungsobjekte ein, die den Sulfur Caves ihren einzigartigen Charakter verleihen. Besonders die Geysire sorgen dabei für neue Gameplay-Möglichkeiten und können Spieler sogar durch die Luft schleudern.

Auch soziale Funktionen wurden erweitert

Neben den eigentlichen Gameplay-Inhalten erweitert Mojang Studios das Spiel zudem um neue soziale Funktionen. Dazu gehört unter anderem eine Freundesliste, die die Interaktion zwischen Spielern vereinfachen soll.

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Ergänzt wird das Update durch neue Musikstücke, zusätzliche Fortschritte und zahlreiche Fehlerbehebungen, die die Stabilität des Spiels verbessern sollen.

In diesem Artikel erfährst du alles zum zweiten Teil des Minecraft-Films, welcher 2027 in die Kinos kommen soll.