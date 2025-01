Minecraft 2: Wird Notch wirklich ein spirituelles Nachfolgeprojekt starten?

In einem überraschenden Tweet auf X (früher Twitter) hat Markus „Notch“ Persson, der Schöpfer von Minecraft, eine spannende Nachricht verkündet: „Ich habe eigentlich Minecraft 2 angekündigt.“ Aber was bedeutet das genau?

Notch hat angekündigt, an einem Spiel zu arbeiten, das „sehr ähnlich“ zu Minecraft sein wird. Dabei geht es jedoch nicht um einen direkten Nachfolger, sondern um ein „spirituelles“ Nachfolgeprojekt. Er erklärt, dass er nicht genau weiß, welches Spiel er zuerst entwickeln möchte, aber die Idee, etwas Neues zu schaffen, das auf dem Erfolg von Minecraft aufbaut, begeistert ihn. Doch was bedeutet ein „spirituelles“ Nachfolgeprojekt genau? Es handelt sich um ein Spiel, das sich an den Prinzipien des Originals orientiert, jedoch mit neuen Ideen und Innovationen, die es zu etwas Eigenem machen.

Warum Minecraft 2?

Viele Fans haben die Frage aufgeworfen, warum Notch überhaupt an einem neuen Spiel arbeiten möchte, das Minecraft so stark ähnelt. Ist es der Wunsch, sich als Entwickler zu beweisen, oder geht es einfach darum, etwas zu schaffen, das der Community gefällt?

Notch selbst sagt, dass er ursprünglich nie daran gedacht hatte, ein weiteres Spiel wie Minecraft zu entwickeln. Doch die Reaktionen und Wünsche der Spieler haben ihn dazu bewegt, diese Idee in Erwägung zu ziehen. Er scheint auch motiviert, die Herausforderung anzunehmen, ein Spiel zu entwickeln, das den Erwartungen gerecht wird:

„Oh, und ich lege auch großen Wert darauf, ein Mann zu sein, der zu seinem Wort steht, also beabsichtige ich auch, dies auf eine Art und Weise zu tun, die in keiner Weise versucht, die unglaubliche Arbeit des Mojang-Teams, die Microsoft erfolgreich verunglimpft, heimlich zu beeinträchtigen. Und ich respektiere sie dafür. Das ist ihr Job. Und soweit ich weiß, lassen sie das Studio die Dinge auf seine Weise machen, was mir sehr fair erscheint“, so Notch in seinem Tweet.

Was bedeutet das für die Minecraft-Fans?

Die Minecraft-Community ist riesig, und viele Fans haben hohe Erwartungen an alles, was mit dem Spiel zu tun hat. Notch betont, dass sein neues Projekt keinesfalls in Konkurrenz zu den Arbeiten von Mojang oder Microsoft stehen soll.

Das bedeutet, dass seine neue Kreation ein eigenständiges Werk sein wird, das niemandem das Wasser abgraben soll. Er möchte mit seiner neuen Vision einen weiteren Schritt wagen, ohne dabei die Rechte oder die Arbeit von Mojang zu beeinträchtigen.

Die Idee eines „Minecraft 2“ klingt verlockend, aber es gibt auch Bedenken. Notch selbst hat zugegeben, dass er ein wenig Angst davor hat, dass das neue Projekt in die Falle der „gescheiterten spirituellen Nachfolger“ geraten könnte. Notch scheint entschlossen, genau das zu vermeiden. Er ist bereit, die nötige Arbeit, das Geld und Kreativität in das Projekt zu stecken, um etwas Neues und Aufregendes zu schaffen.

Follower von Notch sehen „Minecraft 2“ mit gespaltener Meinung und füllen Kommentare mit Erwartungen

Ein Nutzer namens Catabonk sieht die Chancen eher gering: „9/10 Chance, dass es Scheiße wird.“ Andreas Harris hat gleich einen Vorschlag mitgebracht: „Es MUSS eine Steam-Server-Integration geben. Das bedeutet nahtloses Workshop-Modding. WENN Koop/Multiplayer hinzugefügt wird, muss es über Steam laufen, damit Spieler leicht darauf zugreifen können, wenn sie mit Freunden spielen.“ Ebenso Tommy D. Rossi hat einen großen Wunsch an Notch: „Idee für Minecraft 2: Standardmäßig Multiplayer, jede neue Welt ist mit einer globalen Riesenwelt verbunden. Benutzer können andere Spieler erkunden und finden, Fraktionen bilden und Kriege führen. Die Welt wird alle 3 Monate zurückgesetzt.“

Ob es tatsächlich ein „Minecraft 2“ (wobei der Titel vermutlich anders ausfallen wird) geben wird, bleibt abzuwarten. Notch hat viel vor, doch er will sicherstellen, dass das Spiel etwas Neues bringt und die richtige Balance zwischen Innovation und Tradition findet. Es ist spannend zu sehen, wie sich dieses Projekt entwickeln wird. Minecraft-Fans können nur hoffen, dass Notch es schafft, seine Vision umzusetzen, ohne in die Fußstapfen seines legendären Originals zu treten. Bis wir sein neues Spiel tatsächlich spielen werden können wird ohnehin viel Zeit vergehen. Außerdem bleibt abzuwarten wie Mojang oder Microsoft darauf reagieren werden.

Mit dem bevorstehenden Minecraft-Film ist übrigens nicht genug. Minecraft soll auch seinen eigenen Freizeitpark bekommen. Außerdem wird es 2025 einige Updates und neue Features geben.