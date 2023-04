Minecraft-Film mit Jason Momoa kommt am 4.4.2025 in die Kinos

Warner Bros. datiert die Release-Daten seiner nächsten Kinofilme, darunter eine Live-Action-Adaption von Minecraft.

Der Minecraft-Film basiert auf dem gleichnamigen Videospiel von Mojang mit Jason Momoa in der Hauptrolle. Es handelt sich dabei um eine Live-Action-Adaption, die von Warner Bros. und Mojang Studios produziert wird. Wie Deadline.com berichtet gibt es ein neues Startdatum: den 4. April 2025.

Der Film wurde erstmals im Jahr 2014 angekündigt und hatte seitdem mehrere Verzögerungen bei der Produktion und der Veröffentlichung. Warner Bros. veröffentlichte zudem auch andere Daten, wie den James Wan-Film “Aquaman & The Lost Kingdom”.

Minecraft, Aquaman und andere Warner Bros.-Filme

Warner Bros. hat einige Änderungen bekanntgegeben. So wird Aquaman & The Lost Kingdom am Mittwoch, dem 20. Dezember 2023 veröffentlicht, um fünf Tage früher. Damit tritt der DC-Film gegen die Ghostbusters-Fortsetzung von Sony an. Der neue Ghostbusters Legacy 2 soll dieses Mal nicht New York mit einer Geisterplage befallen werden, sondern die britische Hauptstadt London.

Der Minecraft-Film von Jared Hess mit Jason Momoa wird am 4. April 2025 veröffentlicht, wie Deadline.com berichtet. Bisher hat sich Warner Bros. diesen Termin freigehalten, für einen Film ohne Titel. Ein weiterer DC-Film wäre übrigens für den 22. September 2023 geplant gewesen, dieser wurde aus dem Zeitplan gestrichen.

Ein langer Weg ins Kino

Sollte der Termin im Jahr 2025 gehalten werden, mussten Fans 11 Jahre nach der inoffiziellen Ankündigung darauf warten. Damals schrieb Minecraft-Erfinder Markus “Notch” Persson, dass ein Kinofilm in Auftrag gegeben wurde. Bereits seit 4 Jahren wissen wir, dass der Aquaman-Darsteller Jason Momoa Teil der Besetzung sei. Der Film hat bis heute drei verschiedene Regisseure und Autoren durchlaufen und war ursprünglich für einen Kino-Release im Jahr 2019 geplant.

Derzeit überschlagen sich die Meldungen über Videospiel-Adaptionen. Nach dem Erfolg der HBO-Serie The Last of Us und dem Kinostart von The Super Mario Bros. Film schlug US-Schauspieler Jack Black eine Kinofilm-Adaption von Red Dead Redemption vor.