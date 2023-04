Jack Black äußert Wunsch nach Red Dead Redemption-Film

Schauspieler Jack Black findet, dass eine Videospiel-Film-Adaptionen von Red Dead Redemption in die Kinos kommen soll.

Red Dead Redemption 2 Fakten

Entwickler: Rockstar-Games Publisher: Take-Two Genre: Action Release: 26/10/2018 PlayStation

Xbox

Windows Plattform(en): Mehr News, Artikel & Guides zu Red Dead Redemption 2

Jack Black hat Interesse an einem Red Dead Redemption-Film geäußert und sagte in einem Interview, dass er denkt, dass es ein großartiges Projekt wäre. Er lobte die Charaktere und die Story des Videospiels und betonte, dass es wichtig wäre, die richtigen Leute an Bord zu holen, um sicherzustellen, dass der Film den Geist des Spiels einfangen kann.

Black, der in “Der Super Mario Bros. Film” als Bowser mitspielt, hat kürzlich seine Unterstützung für eine Verfilmung von Red Dead Redemption von Rockstar Games geäußert. Er spricht damit möglicherweise die Wünsche vieler Fans des Spiels aus, da in den letzten Jahren zahlreiche Spieleadaptionen erschienen sind. Ein großer Dank hierbei an erfolgreiche Adaptionen wie The Last of Us (HBO, bei uns auf Sky) und Castlevania (Netflix).

Red Dead Redemption als Kino-Film?

In einem Interview zum aktuellen Super Mario-Film gab Jack Black seine Ansicht zur Umsetzung von Videospielen in Filme oder Fernsehserien kund. Black ist der Meinung, dass die Gaming-Industrie auch weiterhin als Quelle für zukünftige Projekte betrachtet werden soll, da sie stetig wächst. Er selbst ist ein Fan von Adaptionen, solange sie “richtig gemacht” sind. Zum Beispiel findet er die HBO-Umsetzung von The Last of Us “fantastisch”. Er denkt, dass es noch viele weitere Videospielgeschichten zu entdecken gibt, insbesondere die der Red Dead Redemption-Spiele.

Videospiel-Anpassungen “ein Kinderspiel, weil es ein Publikum gibt”

Die Idee ist nicht neu, das Videospiel-Publikum für eine Film-Adaption zu nutzen. Diese hatte bereits Uwe Boll, der uns mit Videospiel-Adaptionen von BloodRayne (1+2), Postal, Alone in Dark, House of the Dead und Far Cry versorgte und uns Videospiele als Kinofilm vermieste.

Im BBC-Interview sagte Jack Black:

“Und es gibt einige großartige Spiele, die noch im Fernsehen oder Film erforscht werden müssen. Vielleicht wird es einen Red Dead Redemption-Film geben? Es sollte einen geben, weil ich denke, dass [hat] eine genauso gute oder [eine] noch bessere Geschichte als The Last of Us.”

Viele Fans der Red Dead Redemption-Spiele werden Black vermutlich zustimmen. Die Spiele haben eine faszinierende Handlung, überzeugende Charaktere und fesselndes Gameplay, was ihnen eine breite Fangemeinde eingebracht hat. Die Spiele sollten jedoch so umgesetzt werden, wie sie sind und nicht “frei” interpretiert werden, so meine Meinung.

Jack Black ist einer der wenigen Schauspieler ist, die ihre Liebe zu Videospielen öffentlich bekennen. Vielleicht dient er als “Denkanstoß” für Hollywood.

Das letzte Spiel der Reihe, Red Dead Redemption 2, erschien für Windows PC, PlayStation 4 (PS4) und Xbox One. Dank Abwärtskompatibilität ist der legendäre Titel auch auf Xbox Series X/S und PlayStation 5 (PS5) spielbar. Erst vor wenigen Wochen hat das Open-World-Epos ein Mega-PC-Update erhalten, worauf sich gleich darauf so niemand wirklich einen Reim machen konnte.