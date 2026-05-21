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Die Gerüchte hören nicht auf

Neue Sorgen um GTA 6: Fans rechnen plötzlich wieder mit einer Verschiebung

Rund um GTA 6 machen erneut Gerüchte über eine mögliche Verschiebung die Runde. Die Community reagiert zunehmend nervös.

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Artikel von Tim +
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Die Informationen werfen mehrere Fragen auf und sind mit Vorsicht zu betrachten.

Eigentlich sollte rund um GTA 6 gerade pure Vorfreude herrschen. Stattdessen diskutiert die Community erneut über eine mögliche Verschiebung des wohl größten Spiels der vergangenen Jahre. Auslöser sind neue Spekulationen rund um den aktuellen Entwicklungsstand bei Rockstar Games und das auffällige Schweigen des Studios.

Vor allem in sozialen Netzwerken wird die Stimmung zunehmend nervöser. Viele Fans befürchten inzwischen, dass der aktuelle Release-Termin doch noch nicht endgültig sein könnte. Besonders weil GTA 6 bereits mehrfach verschoben wurde, reagieren Spieler mittlerweile extrem sensibel auf jedes neue Gerücht.

Die Vergangenheit sorgt für Misstrauen

Das große Problem für viele Fans: Genau solche Situationen gab es rund um GTA 6 bereits mehrfach. Zunächst war ein Release für 2025 geplant, später wurde das Spiel auf 2026 verschoben. Danach folgte sogar noch eine weitere Verzögerung auf November 2026.

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Gerade deshalb trauen viele Spieler den offiziellen Aussagen aktuell nur noch bedingt. In der Community wird häufig darauf hingewiesen, dass auch frühere Release-Fenster lange als „sicher“ galten — bis kurz vor der nächsten Verschiebung plötzlich alles geändert wurde.

Grand Theft Auto 6 (GTA 6) - Bild: Rockstar Games

Grand Theft Auto 6 (GTA 6) – Bild: Rockstar Games

Fans analysieren inzwischen jedes Detail

Besonders auffällig ist aktuell, wie intensiv die Community jede Bewegung von Rockstar Games analysiert. Fehlende Marketingkampagnen, ausbleibende Gameplay-Präsentationen oder ungewöhnlich vorsichtige Aussagen von Take-Two sorgen sofort für neue Diskussionen.

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Einige Fans glauben deshalb, dass intern möglicherweise noch größere Probleme existieren könnten. Andere halten die Panik dagegen für völlig übertrieben und verweisen darauf, dass die eigentliche Marketingphase laut Take-Two erst im Sommer starten soll. Genau diese Unsicherheit sorgt derzeit fast täglich für neue Debatten.

Gleichzeitig sprechen viele Zeichen gegen eine neue Verzögerung

Trotz aller Sorgen gibt es aber auch viele Hinweise darauf, dass Rockstar Games den aktuellen Termin diesmal tatsächlich halten könnte. In den vergangenen Wochen verdichteten sich etwa Gerüchte rund um Vorbestellungen und neue Marketingmaßnahmen.

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Zusätzlich berichten mehrere Insider, dass die aktuelle November-Planung intern deutlich stabiler wirken soll als frühere Release-Fenster. Einige Branchenbeobachter gehen deshalb davon aus, dass sich Rockstar Games diesmal bewusst mehr Zeit genommen hat, um genau diese Diskussionen zu vermeiden.

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