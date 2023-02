Red Dead Redemption 2 hat ein Mega-PC-Update erhalten

Red Dead Redemption 2 Fakten

Red Dead Redemption 2 zählt zu einem der besten Einzelspieler-Videospiel-Erlebnisse, die man sich für ein paar Euro kaufen kann. Red Dead Online ist eine andere Geschichte, aber immerhin dabei, wenn man sich das Open World-Spiel holt. Viele haben gehofft, dass Rockstar den Titel nicht aufgibt und mit neuen Inhalten aufwertet. Und ein Red Dead Redemption 2-Update auf Steam mit fast 3 GB-Größe hätte auch darauf hingedeutet.

Ein sattes Update von 2,89 Gigabyte. Auf Reddit sind sich die Spieler von RDR2 nicht so ganz sicher wofür es ist, es gibt nämlich keine neuen Inhalte. Zumindest keine Offensichtlichen. Zumindest ein Storefront-Screenshot zeigt deutlich, dass sich um eine Menge an Daten handelt. Das Datum zeigt auch, dass es sich nicht um irgendein altes Update handelt.

Bevor man also weiterreiten darf, ist ein ziemlich massives Update angesagt. Auf Reddit rätseln die Spieler wofür es ist, denn in der Spielwelt selbst hat sich nicht viel getan. Theorien gibt es viele, aber der Patch ist mit den kürzlichen Sicherheitsproblemen in GTA Online verbunden. Ein schwerwiegender Exploit, der mit der PC-Version von GTA Online entdeckt wurde, ermöglichte es Moddern, mit den Konten anderer Leute herumzuspielen. Die Sache ging soweit, dass Konten einiger Spieler gesperrt wurden.

Auch wenn in Red Dead Online wesentlich weniger Spieler anzutreffen sind, macht es nur Sinn, auch dort das Sicherheitsupdate anzuwenden. Zum aktuellen Zeitpunkt wurde nur die PC-Version von Red Dead Redemption 2 bzw. Red Dead Online mit dem großen Update versehen, daher dürfte es klar sein, warum der Download der fast 3 GB notwendig sind.

Warum liest man nicht einfach in den Patch-Notizen? Gute Frage, aber die Antwort ist sehr karg. Dort steht lediglich: Allgemeine Wartung (7. Februar 2023).

Zumindest eine wichtige Sache wurde laut “Red Dead Net” ebenfalls gepatcht. Der langjährige Fehler, der einen “Soft-Lock” des Spiels versursachte, nachdem man einen Stall besuchte, ist zumindest in der PC-Version behoben worden. Hat ziemlich lange gedauert, aber Rockstar hat es endlich geschafft.

A long-standing bug that soft-locked your game when visiting a stable, seems to have been fixed in today's #RedDeadOnline PC patch! pic.twitter.com/fGFRIsM3Bq

— RedDeadNet (@RedDeadNet) February 7, 2023