Exploit-Warnung in GTA Online: Spieler-Accounts in Gefahr!?

Ist dein GTA Online-Account in Gefahr? Ein offenbar kürzlich entdeckter Exploit in GTA 5/GTA Online könnte es einem Hacker ermöglichen In-Game-Dateien zu beschädigen bzw. deinen Spieler-Account zu löschen. Geld, Autos, Immobilien und mehr wären von heute auf morgen weg. Wie groß ist die Sorge?

Ein so großes Online-Spiel wie GTA Online ist nicht ungefährlich! In den letzten Jahren gab es Hacker, Exploits und mehr, aber ein neuer Exploit in GTA Online dürfte schwerwiegender sein, als alles andere, was wir bisher gesehen haben. Nun geht eine besondere Warnung an PC-Spieler raus!

In einem neuen Twitter-Beitrag von Tez2 heißt es: “Neue extreme Exploits sind aufgetaucht, die es Betrügern ermöglichen, auf deine Statistiken aus der Ferne zuzugreifen, zu entfernen oder zu ändern und dein Konto dauerhaft zu beschädigen.”

Rockstar is aware and have been logging any affected account before the first mod menu started abusing the new exploits. #GTAOnline https://t.co/eDtVrOGXQn

Worauf solltest du aufpassen? Prinzipiell kann jeder PC-Spieler davon betroffen sein. Floorball twittert: “Es sieht so aus, dass dein Konto aufgrund des jüngsten RCE-Exploits auf dem PC “korrumpiert” wird. Im Grunde bleibst du auf unbestimmte Zeit in den Wolken stecken, wenn du versucht online einzutreten. – Vermeide jetzt GTA Online auf dem PC.”

This is how it looks like if your account gets "corrupted" due to the recent RCE exploit on PC. Basically you'll get stuck in the clouds indefinitely when trying to enter online.

AVOID GTAO ON PC RIGHT NOW#GTAOnline pic.twitter.com/1SqGmz38Jw

— floorball (@Fluuffball) January 21, 2023