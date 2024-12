Multiplayer-Spiele, die für 2 Kinder und mehr geeignet sind (Nintendo Switch)

Zwei Kinder, eine Nintendo Switch und die Frage: Welches Spiel eignet sich für beide? Das Spielen auf Videospielkonsolen ist ein ständiges Thema in vielen Haushalten. Während manche Eltern noch skeptisch sind, ist es klar, dass Videospiele mittlerweile ein fester Bestandteil der Gesellschaft sind. Für 2 Spieler ein passendes Nintendo Switch-Spiel zu finden ist trotzdem nicht so leicht. Welche Spiele eignen sich für Kinder und was macht sie so besonders?

Als Elternteil sollte man Spiele bewusst auswählen und darauf achten, dass der Spaß nicht in unangebrachte Inhalte ausartet. Natürlich gilt: Alles in Maßen! Aber welche Spiele sind geeignet, wenn Geschwister zusammen spielen wollen? Hier findest du eine Auswahl an Multiplayer-Games für die Nintendo Switch, die sowohl spaßig als auch kindgerecht sind.

Mario Kart 8 Deluxe: Der Klassiker für jedes Alter

Genre : Rennspiel

: Rennspiel Spieler : 1 bis 4 lokal (bis zu 12 Spieler online)

: 1 bis 4 lokal (bis zu 12 Spieler online) Preis im Nintendo eShop : 59,99 Euro (oft im Sale für ca. 40 Euro)

: 59,99 Euro (oft im Sale für ca. 40 Euro) Online-Abonnement erforderlich : Für Online-Multiplayer ja

: Für Online-Multiplayer ja USK: Freigegeben ohne Altersbeschränkung

Mario Kart 8 Deluxe ist ein zeitloser Favorit, der Kinder jeden Alters begeistert. Egal ob auf der Couch oder online, das spaßige Rennen mit Freunden oder Geschwistern sorgt für unzählige lustige Momente. Mit farbenfrohen Strecken, einstellbaren Hilfen wie automatischem Gasgeben und einem „Schlausteuerungsmodus“ können selbst die Kleinsten mitfahren.

Der Switch-Titel ist kinderfreundlich durch seine farbenfrohen Strecken und die einfachen Fahrhilfen. Der Schlausteuerungsmodus verhindert, dass Spieler von der Strecke abkommen, während automatisches Gasgeben jüngeren Fahrern hilft, den Fokus auf den Spaß zu legen.

Zusätzlich gleichen Items wie Bananenschalen oder Raketen spielerisches Können aus, sodass auch unerfahrene Kinder Chancen haben zu gewinnen und motiviert bleiben.