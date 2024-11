Die 10 meistverkauften Nintendo Switch-Spiele – Stand November 2024

Nintendo hat die Rangliste der meistverkauften Switch-Spiele aktualisiert, und es gibt spannende Entwicklungen! Doch welche Titel schaffen es in die Top 10, und was macht diese Games so erfolgreich? Du bist ein Nintendo-Fan und willst wissen, was auf der Switch am meisten gespielt wird? Dann bist du hier genau richtig!

Seit Jahren dominiert Mario Kart 8 Deluxe die Verkaufscharts der Nintendo Switch und sichert sich auch im November 2024 unangefochten Platz 1. Mit über 64 Millionen verkauften Exemplaren bleibt der Racer der König unter den Switch-Spielen. Warum? Die Kombination aus kinderleichtem Einstieg und spannendem Mehrspielermodus macht das Spiel zu einem Evergreen. Selbst neue Titel schaffen es kaum, das Mario Kart-Spiel für Nintendo Switch vom Thron zu stoßen.

Die komplette Top 10 der Nintendo Switch-Bestseller-Spiele

Hier siehst du, welche Games es in die aktuelle Rangliste geschafft haben und wie viele Einheiten jedes Spiel verkauft hat (via GameRant.com):

Zelda überholt Mario Party – was steckt dahinter?

Eine Überraschung gibt es: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom hat sich in den letzten Monaten an Super Mario Party vorbeigeschoben. Mit 21,04 Millionen verkauften Exemplaren schnappt sich das Open-World-Abenteuer nun Platz 8 und lässt Mario Party mit 20,98 Millionen Einheiten hinter sich. Wer hätte gedacht, dass Link sich in so kurzer Zeit den achten Platz sichern würde?

Mit dem Weihnachtsgeschäft in vollem Gange könnten sich die Verkaufszahlen bald weiter verändern. Besonders für Pokémon Karmesin und Purpur (Release: 2022) wird es spannend: Knackt das Game die Verkaufszahlen von Pokémon Schwert und Schild (Release: 2019? Vielleicht gibt es bis zum Release der Nachfolger-Konsole einige Änderungen in dieser Top-Liste.