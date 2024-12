Gewinnspiel: 1x Super Mario Party Jamboree, 1x Mario Kart 8 Deluxe & 1x Nintendo Switch Sports

Nach unserer Verlosung zum Start des Advents, verlosen wir nochmal Spiele für die Nintendo Switch. Wir verlosen 1x Super Mario Party Jamboree, 1x Mario Kart 8 Deluxe & 1x Nintendo Switch Sports. Dies ist das Dritte von insgesamt vier Gewinnspielen, die wir über die Adventszeit machen werden. Freut euch also schon auf die Weiteren.

Wir verlosen 1x Super Mario Party Jamboree, 1x Mario Kart 8 Deluxe & 1x Nintendo Switch Sports für die Nintendo Switch. An der Verlosung dürfen alle mit einem Mindestalter von 18 Jahren teilnehmen die in Deutschland oder Österreich leben. Jeder Teilnehmer kann nur einmal am Gewinnspiel teilnehmen. Die Gewinner erhalten von uns eine E-Mail. Um an der Verlosung teilzunehmen, müsst ihr uns eine Mail an gewinnspiel@dailygame.at senden und teile uns darin mit, welchen der Titel du gewinnen möchtest.

Was du über Super Mario Party Jamboree, Mario Kart 8 Deluxe & Nintendo Switch Sports wissen solltest?

Die Welt der Nintendo-Spiele bietet eine Vielzahl von spannenden und unterhaltsamen Titeln, die sowohl für Familien als auch für Hardcore-Gamer geeignet sind. Dazu gehören Super Mario Party Jamboree, Mario Kart 8 Deluxe und Nintendo Switch Sports.

Super Mario Party Jamboree ist ein lebhaftes und aufregendes Partyspiel, das sich perfekt für gesellige Abende mit Freunden oder der Familie eignet. Mit einer Vielzahl von Minispielen und verschiedenen Spielmodi bietet es endlosen Spaß und Wettbewerb. Die bunte Grafik und die vertrauten Charaktere aus dem Mario-Universum sorgen dafür, dass Spieler jeden Alters begeistert sind.

Mario Kart 8 Deluxe ist ein Rennspiel, das seit seiner Veröffentlichung konstant begeistert. Mit einer riesigen Auswahl an Charakteren, Fahrzeugen und Strecken, bietet es endlosen Rennspaß. Die Möglichkeit, sowohl online als auch offline zu spielen, macht es zu einem vielseitigen und langanhaltenden Vergnügen. Die präzise Steuerung und die aufregenden Power-Ups sorgen dafür, dass jedes Rennen unvorhersehbar und spannend bleibt.

Nintendo Switch Sports bringt das Erlebnis klassischer Sportspiele auf die moderne Konsole. Mit einer Vielzahl von Disziplinen wie Tennis, Bowling und Boxen, bietet es ein immersives und aktives Spielerlebnis. Die intuitive Steuerung mit den Joy-Con-Controllern macht es leicht zugänglich und sorgt für stundenlangen Spielspaß. Besonders die Möglichkeit, im Mehrspielermodus gegen Freunde anzutreten, macht Nintendo Switch Sports zu einem echten Highlight.

Wichtige Hinweise zum Gewinnspiel

Das Gewinnspiel endet am Samstag den 21. Dezember 2024 um 23:59 Uhr.

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel willigt ihr in die Erhebung und Verwendung eurer E-Mail-Adresse ein. Wir erheben, speichern und verarbeiten diese personenbezogenen Daten nur zur Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels und um euch im Falle eines Gewinns zu benachrichtigen. Eine Weitergabe der Daten an Dritte findet nicht statt. Ihr könnt die Einwilligungen jederzeit durch eine Nachricht an uns widerrufen. Eure Daten werden nach Ablauf des Gewinnspiels gelöscht. Der Rechtsweg ist im Hinblick auf die Ziehung der Gewinner und die etwaige Beurteilung der eingereichten Gewinnspielbeiträge ausgeschlossen.

