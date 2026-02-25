EA dominierte 2025: Battlefield 6 und EA FC räumen weltweit alles ab

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Der neue „State of Gaming 2026“-Report von „Sensor Tower“ (via wccftech.com) bestätigt, was sich bereits abgezeichnet hatte: Battlefield 6 war nicht nur in den USA ein Hit, sondern weltweit das meistverkaufte AAA-Spiel des Jahres auf PC und Konsole. Doch damit nicht genug. Auch EA Sports FC 25 und EA Sports FC 26 landeten auf Platz zwei und drei der globalen Verkaufscharts. Die drei größten AAA-Erfolge des Jahres, alle von Electronic Arts.

Battlefield 6 setzte sich global an die Spitze. Nach Jahren voller Diskussionen rund um die Marke ist das ein massives Comeback-Signal. Doch es wird noch beeindruckender: Kombiniert man die Verkäufe von FC 25 und FC 26, übertreffen sie B6 sogar. EA hatte das Premium-Segment 2025 praktisch für sich alleine reserviert. Andere Branchengrößen wie Microsoft oder Take-Two kamen zwar ebenfalls auf starke Zahlen, aber niemand erreichte diese Marktdominanz im AAA-Bereich.

Microsoft gab 2025 am meisten für Werbung aus

Spannend wird es beim Blick auf die Marketing-Ausgaben. Laut Sensor Tower (via wccftech.com) war Microsoft 2025 der Publisher mit den höchsten Werbeausgaben im PC- und Konsolenbereich. Doch bei den tatsächlichen Downloads lag EA vorne. Mit 206 Millionen Downloads über Steam, PlayStation und Xbox war EA klar die Nummer eins. Microsoft/Xbox folgte mit 148 Millionen, Take-Two mit 92,8 Millionen. Ubisoft und Sony komplettierten die Top fünf. Das zeigt: Viel Werbung garantiert keine Marktführerschaft.

Microsoft investierte massiv in Minecraft und Call of Duty: Black Ops 7. Doch EA holte sich den Spitzenplatz, mit viel weniger Marketingbudget.

Überraschung: Indies mischen die Charts auf

Öffnet man die Rangliste über AAA hinaus, tauchen zwei Überraschungen auf: R.E.P.O. und PEAK belegten Platz zwei und drei unter den meistverkauften Spielen insgesamt. Das zeigt: 2025 war nicht nur ein Jahr der Blockbuster. Auch kleinere Produktionen konnten global durchstarten.

Interessant ist außerdem, dass viele AA-Titel, Remaster und ältere AAA-Spiele im Preisbereich zwischen 30 und 60 Euro einen Großteil der Verkaufszahlen ausmachten. Darunter befanden sich Titel wie der Dauerbrenner ARC Raiders, Split Fiction (unser Spiel des Jahres 2025) oder Elden Ring Nightreign. Nicht immer sind es die brandneuen 80-Euro-Blockbuster, die den Markt tragen.

Free-to-Play: EA vorne, aber nicht bei Engagement

Auch im Free-to-Play-Bereich war Electronic Arts präsent, wie schon seit dem Start von Apex Legends nicht mehr. Skate war 2025 das meistgedownloadete Free-to-Play-Spiel auf PC und Konsole. Doch bei den monatlich aktiven Nutzern dominieren weiterhin die üblichen Giganten. Fortnite führte die Charts an, gefolgt von Counter-Strike 2 und anderen Dauerbrennern. Downloads bedeuten eben nicht automatisch langfristige Bindung.

Im sogenannten „MAU-Ranking“ war EA der einzige Publisher mit mehr als drei Titeln unter den meistgespielten Games: Battlefield 6, EA Sports FC 25, Apex Legends und Skate. Microsoft folgte mit Minecraft, Call of Duty und Forza Horizon 5. Take-Two punktete mit GTA V, NBA 2K25 und Red Dead Redemption 2.

Drei meistverkaufte AAA-Spiele. Die meisten Downloads auf PC und Konsole. Starke Präsenz im Free-to-Play-Bereich. EA hat 2025 nicht nur mitgespielt, sondern dominiert. Virtueller Fußball und actiongeladene Schlachtfelder gehen halt immer. Oder so. Mal sehen wie die zweite Season von Battlefield 6 sich entwickelt. Nach einem kurzen Aufrappeln der Spielerzahlen auf Steam sind diese wieder im Sinkflug. Die neueste Map, die Spielerinnen und Spieler in die Alpen führt, konnte auch mich nicht wirklich überzeugen. Ein paar Stunden gespielt und wieder belanglos zurückgelassen. Kein Wunder, dass Fans nach „echten“ Battlefield-Maps fragen.

