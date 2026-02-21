Battlefield 6-Fans fordern größere Maps – DICE reagiert, aber Geduld ist gefragt

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Die Stimmung rund um Battlefield 6 ist angespannt. Season 2 ist endlich gestartet, nach einer unerwarteten einmonatigen Verschiebung. Doch statt Euphorie herrscht Ernüchterung. Viele Spielerinnen und Spieler diskutieren hitzig über neue Inhalte wie das VL-7-Gas. Aber bei einem Punkt herrscht erstaunliche Einigkeit: Die Maps sind zu klein. Und jetzt hat DICE reagiert.

In einem Interview mit PC Gamer sagt Serienproduzent Phillipp Girette klar: „Wir haben die Botschaft ganz klar verstanden.“ Die Botschaft der Community sei angekommen. Battlefield-Fans wollen wieder große, weitläufige Schlachtfelder. Eigentlich genau das, wofür Battlefield einst stand. Doch wer auf schnelle Abhilfe hofft, wird enttäuscht.

Girette bestätigt, dass das Team Feedback sehr ernst nimmt. In Battlefield Labs wurde bereits Golmud Railway getestet, eine legendäre Map aus Battlefield 4, die für ihre gigantischen Panzergefechte bekannt war. Das ist kein Zufall. EA greift aktuell stark auf Fan-Favoriten zurück. Der Little Bird Helikopter kehrte zurück. Mit „Operation Augur“ kommt ein Modus, der an Battlefield 1 erinnert. Die Strategie ist klar: Nostalgie als Vertrauensbrücke.

Doch brandneue, große Maps? Dafür braucht es Zeit. Laut Girette dauert die Entwicklung solcher Karten extrem lange. Man arbeite gezielt an Maps, die bereits in Entwicklung seien, könne aber nichts ankündigen, was noch in Season 2 erscheinen würde. Für viele Fans ist das ein Dämpfer. Immerhin hätten sich Fans solche Maps bereits zu Release im Oktober 2025 erwartet.

Battlefield 6: Die Community ist gespalten, aber nicht ungeduldig ohne Grund

Ein Blick in die Gaming-Foren dieser Welt (u.a. Reddit) zeigt: Die Diskussion dreht sich nicht nur um Größe, sondern um Identität. Battlefield wurde groß durch epische Schlachten, dynamische Frontlinien und riesige Areale mit Fahrzeugfokus.

Battlefield 2042 hatte zum Launch zwar große Maps, aber oft wirkten sie leer, unausgewogen und unstrukturiert. Viele Veteranen erinnern sich noch gut an diese Phase. Jetzt stehen DICE und EA vor einem Balanceakt. Zu kleine Maps enttäuschen die Community. Zu große, schlecht designte Maps können aber ebenso schaden. Die Angst vor einem „2042 2.0“-Moment schwingt spürbar mit.

Optimisten hoffen jetzt auf Season 3. Wenn DICE jetzt schon an Anpassungen arbeitet, könnte dort erstmals eine neue, groß angelegte Map erscheinen. Wann wird die dritte Season erscheinen? In ca. 3 Monaten, also frühstens im Mai 2026.

Doch die Geduld der Community ist endlich. Nach der Verzögerung von Season 2 wünschen sich viele nicht nur Reaktionen, sondern echte Vision. Battlefield lebt von großen Momenten. Von Chaos. Von epischen Fahrzeug-Duellen und weiten Flankenmanövern. Wenn diese DNA fehlt, fühlt sich das Spiel nicht vollständig an. Auch wenn sich jede Runde wie ein Actionfilm anfühlt.

Die gute Nachricht: Das Entwicklerteam hört zu. Die schlechte Nachricht: Große Veränderungen brauchen Zeit. Ob die Community bereit ist, diese Zeit zu geben, bleibt offen. Battlefield 6 steht an einem Scheideweg.

