Battlefield 6: Season 1 verlängert, Season 2 startet erst im Februar 2026

Nach dem erfolgreichsten Launch der Seriengeschichte tritt Battlefield 6 kurz auf die Bremse. In einem neuen Entwickler-Update (via Steampowered.com) bedankt sich das Team bei der Community für die enorme Unterstützung seit Release und kündigt gleichzeitig an, Season 1 zu verlängern. Statt wie geplant im Januar endet sie nun erst mit dem Start von Season 2 am 17. Februar 2026.

Der Grund klingt vertraut, aber nachvollziehbar: Die Entwickler wollen sich mehr Zeit nehmen, um Season 2 weiter zu polieren und auf Community-Feedback zu reagieren. Ein Schritt, der zeigt, dass man langfristig denkt, auch wenn Geduld gefragt ist.

Season 1 läuft weiter – mit neuem Content

Die Verlängerung bedeutet keineswegs Stillstand. Am 20. Januar erscheint ein großes Season-1-Extension-Update für Battlefield 6 und REDSEC. Du darfst dich auf neue wöchentliche Herausforderungen, einen zusätzlichen Bonus Path und die Fortsetzung des Season-1-Battle-Passes freuen. Ziel ist es klar, die Wartezeit nicht nur zu überbrücken, sondern aktiv zu füllen: mit Progression, Belohnungen und Events, die sich lohnen.

Parallel dazu stärkt das Team Battlefield Labs als öffentliche Testumgebung für kommende Updates. BF6-Spieler sollen neue Features und Anpassungen künftig früher ausprobieren können, noch bevor sie offiziell erscheinen. Für viele Fans ist das ein positives Signal: Feedback soll nicht nur gesammelt, sondern direkt in die Entwicklung integriert werden. Gerade mit Blick auf Season 2 legt das die Basis für größere Änderungen und neue Inhalte im weiteren Jahresverlauf.

Frostfire Bonus Path bringt neue Belohnungen

Ab dem 27. Januar 2026 startet der neue Frostfire Bonus Path. Hier lassen sich zusätzliche Anpassungen freischalten, darunter Waffenpakete, Skins und XP-Boosts. Ein Teil der Belohnungen ist kostenlos, weitere Inhalte sind an den Season-1-Battle-Pass gekoppelt. Besonders interessant: Der Bonus Path läuft parallel zum bestehenden Battle Pass. Als Spieler musst du also nicht entscheiden, woran du weitermachst, beides geht gleichzeitig. Alle Fortschrittspunkte werden ausschließlich über wöchentliche Herausforderungen verdient, was den Fokus klar auf regelmäßiges Spielen legt.

Auch abseits des Bonus Paths wird nachgelegt. Im Laufe des Updates feiern die Entwickler unter anderem Valentinstag-Events, neue tägliche Login-Belohnungen und mehrere Double-XP-Wochenenden. Gerade für Spieler, die noch am Battle Pass arbeiten oder neue Waffen leveln wollen, dürfte sich das lohnen.

Battlefield 6 Season 2: Start am 17. Februar 2026

Offiziell bestätigt ist nun auch der Termin für die nächste große Inhaltswelle: Season 2 startet am 17. Februar 2026. Details dazu sollen im Februar folgen, ebenso ein größerer Ausblick auf die Battlefield-Roadmap für das restliche Jahr 2026.

Nach dem intensiven ersten Monaten mit „Überraschungen“ wie REDSEC und mehreren Events wirkt die Verlängerung von Season 1 wie eine bewusste Verschnaufpause. Nicht nur für das Team, sondern auch für die Qualitätssicherung. Immerhin ist dir als PC-Spieler wahrscheinlich das Winter-Offensive-Update noch im Kopf, wo es plötzlich zu Rucklern im Menü gekommen ist.

Die Verlängerung von Season 1 mag auf den ersten Blick enttäuschen, ist aber ein klares Zeichen für einen vorsichtigen Kurs. Battlefield 6 soll nicht einfach Content liefern, sondern stabil bleiben und wachsen. Mit Bonus Paths, Events und neuen Testmöglichkeiten bleibt die Community aktiv eingebunden und Season 2 bekommt die Zeit, die sie offenbar braucht. Ob sich das Warten am Ende auszahlt, wird sich im Februar zeigen. Die Richtung jedenfalls ist klar: Qualität vor Kalender.

