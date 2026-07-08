Xbox könnte wieder stärker auf exklusive Singleplayer-Games setzen

René Nikel Seit Dino Wars oder North & South am Amiga hat sich in der Spieleindustrie so einiges verändert, meine Leidenschaft für Videospiele allerdings nicht. Bereits mit fünf Jahren hatte ich zum ersten Mal einen Joystick in der Hand und seit diesem Moment war die virtuelle Welt wie ein zweites Zuhause für mich. Ich finde so ziemlich jedes Genre interessant, selbst wenn es sich nur um einen kleinen Indie Titel handelt. Die aktuellste Nintendo Konsole und ein leistungsstarker PC gehören bei mir zur Grundausstattung. Seit mittlerweile fast zehn Jahren verbinde ich meine Begeisterung für Videospiele außerdem mit dem Gaming Journalismus.

Wie wir inzwischen alle wissen, veröffentlicht Microsoft immer mehr Xbox-Games auch für andere Plattformen. Genau deshalb dürfte dieser Bericht für viele Xbox-Fans besonders spannend sein. Laut einem Bericht von Instant-Gaming soll Microsoft derzeit darüber nachdenken, einige kommende Singleplayer-Games wieder exklusiv für die Xbox zu veröffentlichen. Offiziell bestätigt wurde das bislang allerdings nicht.

Exklusive Games könnten zurückkehren

Microsoft soll sich intern derzeit mehrere Möglichkeiten ansehen. Dabei geht es anscheinend unter anderem um die Frage, ob bestimmte kommende Singleplayer-Games wieder exklusiv für Xbox erscheinen sollen. Welche Games das am Ende betrifft, ist derzeit noch nicht bekannt.

Microsoft selbst hat sich zu den aktuellen Gerüchten bislang nicht geäußert. Deshalb solltet ihr die Informationen vorerst noch mit etwas Vorsicht betrachten. Trotzdem zeigt der Bericht, dass Microsoft seine bisherige Strategie offenbar noch einmal überdenkt. Ob es am Ende tatsächlich zu einem Kurswechsel kommt, werden wohl erst die kommenden Monate zeigen.

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Exklusive Spiele waren schon immer wichtig

Gerade bei Konsolen spielen exklusive Games seit vielen Jahren eine wichtige Rolle. Viele von euch entscheiden sich genau deshalb für eine bestimmte Plattform. Schließlich möchte niemand auf ein Game verzichten, das es nur auf einer einzigen Konsole gibt.

Sollte Microsoft diesen Weg wirklich einschlagen, könnte das der Xbox richtig guttun. Ich selbst bin zwar nicht unbedingt ein Freund exklusiver Titel, aber Nintendo zeigt seit Jahren, wie wichtig exklusive Spiele für eine Konsole sein können. Die meisten unter euch dürften sich wohl sowieso schon öfter gefragt haben, warum eine Xbox im Wohnzimmer stehen soll, wenn die Games später ohnehin auch auf anderen Plattformen landen. Sollte Microsoft diesen Weg wirklich gehen, könnte das die Xbox wieder deutlich interessanter machen. Ob Microsoft diesen Weg wegen des Erfolgs der Switch 2 in Betracht zieht oder ob es einfach nur heißt, zurück zu den Wurzeln, sei jetzt einmal dahingestellt.

Noch ist Geduld gefragt

Im Moment handelt es sich allerdings nur um ein Gerücht. Von Microsoft selbst gibt es dazu bisher keine offizielle Aussage. Jetzt bleibt nur abzuwarten, ob an dem Gerücht tatsächlich etwas dran ist oder Microsoft seinen bisherigen Weg weitergeht. Sollte Microsoft diesen Schritt wirklich gehen, dürfte das viele Xbox-Besitzer sicher freuen. Außerdem wäre ich sehr gespann, wie Sony darauf reagieren würde. Ich selbst könnte gut damit leben, wenn Games auf möglichst vielen Plattformen erscheinen. Trotzdem könnte Microsoft euch damit wieder einen guten Grund geben, euch für eine Xbox zu entscheiden.

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