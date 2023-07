Psychonauts 3 nicht in Entwicklung, wie Tim Schafer bestätigt

Der Gründer von Double Fine Productions hat bestätigt, dass das Studio derzeit nicht an Psychonauts 3 arbeitet.

Psychonauts 2 - (C) Double Fine, Xbox Game Studios

Fans der Psychonauts-Spiele müssen leider enttäuscht werden, es wird kein drittes Spiel geben. Stattdessen konzentriert sich das Team auf “neue, unangekündigte Sachen”, die als “kleinere Spiele” bezeichnet werden, wie Studiogründer Tim Schafer sagte. Double Fine Productions arbeitet also nicht an Psychonauts 3.

Obwohl viele Spieler nach dem Erfolg von Psychonauts 2 auf eine weitere Fortsetzung gehofft haben, stellt Schafer klar, dass Psychonauts 3 derzeit nicht in Arbeit ist. Er hat den Teaser, der darauf hindeutete, nicht gesehen und betonte in einem Interview, dass er nicht an dem Projekt arbeitet.

Woran arbeitet Double Fine Productions aktuell?

Was genau Double Fine Productions stattdessen entwickelt, bleibt jedoch vorerst ein Geheimnis. Schafer erklärt im Interview, dass das Studio weniger über die Größe und Komplexität der Projekte nachdenkt, sondern vielmehr darüber, ob sie den Unternehmenswerten entsprechen. Derzeit arbeitet das Team an neuen, unangekündigten Spielen, die als “kleiner” eingestuft werden.

Schafer betont, dass es nicht darum geht, große Spiele gegen kleine Spiele abzuwägen, sondern darum, den Werten des Unternehmens treu zu bleiben.

Obwohl keine weiteren Details zu den neuen Spielen bekannt gegeben wurden, bestätigte Double Fine Productions im letzten Jahr, dass mehrere Projekte in verschiedenen internen Teams in Arbeit sind. Die genaue Natur dieser Projekte bleibt jedoch vorerst ein Geheimnis.

Psychonauts 3 wird also nicht so schnell realisiert, wie vielleicht einige Fans gehofft haben. Andererseits haben sie jetzt Gewissheit.