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Senua: Ninja Theory kündigt neues Action-Adventure im Hellblade-Universum an

2027 kehrt die keltische Kriegerin zurück, diesmal auf PlayStation 5, Xbox Series und PC.

i Senua: Ninja Theory kündigt neues Action-Adventure im Hellblade-Universum an
Artikel von Eva +
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Xbox Game Studios und Entwickler Ninja Theory haben ein neues Spiel im Hellblade-Universum offiziell angekündigt: Senua. Das Action-Adventure erscheint 2027 für PlayStation 5, Xbox Series sowie für PC über Steam und den Microsoft Store. Damit öffnet sich das bislang Xbox-nahe Franchise erstmals auch für PlayStation-Spieler.

Im Mittelpunkt des Spiels steht erneut die keltische Kriegerin Senua, die diesmal in einer zerbrochenen Vision des Fegefeuers gefangen ist, einem Ort zwischen Leben und Tod. Ihr Ziel ist es, das Jenseits zu erreichen und sich mit ihren geliebten, verlorenen Angehörigen wieder zu vereinen. Doch auf diesem Weg stellen sich ihr Mächte entgegen, die alles bedrohen, woran sie glaubt. Senua ist eine eigenständige Geschichte, die laut den Entwicklern als idealer Einstieg in Senuas Universum konzipiert wurde, also auch für Neulinge ohne Vorkenntnisse der Vorgänger zugänglich sein soll.

Die Erzählung kreist um Themen wie Trotz, Entscheidungen und das eigene Vermächtnis, und sie wird durch das Prisma der Psychose erlebt. Wer die Vorgänger kennt, weiß, wie eindringlich Ninja Theory diesen Ansatz umsetzen kann. Senuas zerrissene Wahrnehmung ist dabei kein bloßes Stilmittel, sondern ein zentrales Gameplay-Element: Spieler dringen in die Visionen ihres Geistes ein, um sich Bedrohungen von innen wie von außen zu stellen.

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Taktische Kämpfe gegen Albtraum-Kreaturen

Das Kampfsystem von Senua verspricht taktische Tiefe und intensive Auseinandersetzungen. Spieler bekämpfen Manifestationen von Angst, Zerstörung und Schmerz, also Kreaturen, die aus Mythen und den tiefsten Ängsten der Protagonistin geboren wurden. Dabei soll der Waffengebrauch eine zentrale Rolle spielen: Senua kämpft mit zwei Waffen gleichzeitig und kann im Verlauf des Spiels mächtige Fähigkeiten entfesseln, um die Monster ihres Geistes zu bezwingen. Besonders anspruchsvoll werden wohl die fantastischen Bossgegner, die sich ihr in den Weg stellen.

Eine Welt aus Erinnerungen, Mythen und Schmerz

Abseits der Kämpfe erwartet die Spieler eine vernetzte Spielwelt, die von Erinnerungen und Bedeutung durchdrungen ist. Das Fegefeuer, durch das Senua reist, ist keine abstrakte Kulisse, sondern ein lebendiger Raum voller Mythen, Schmerz und verborgener Wahrheiten. Wahrnehmung und Rätselgeschick sind gefragt, um die Lügen und Wahrheiten hinter Senuas Weg zum Frieden aufzudecken, der durch die Schönheit und das Gift einer eindringenden goldenen Macht bedroht wird. Grafik, Sound und immersives Gameplay sollen dabei zu einem Erlebnis verschmelzen, das Ninja Theory selbst als etwas beschreibt, das man schlicht selbst erfahren muss.

Einen genauen Releasetermin innerhalb des Jahres 2027 hat Ninja Theory noch nicht kommuniziert. Die Ankündigung allein dürfte jedoch reichen, um die Erwartungen der Community bereits jetzt hochzuschrauben.

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