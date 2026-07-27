Xbox-Server sind mal wieder down: Tausende von Spielern ausgesperrt

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Ein Schock für alle, die heute eigentlich zocken wollten: Die Xbox-Server sind seit den frühen Morgenstunden massiv gestört. Tausende Spieler weltweit können sich nicht anmelden oder ihre digital erworbenen Spiele nicht starten. Der Fehlercode 0x87e107df ist zum Sinnbild einer Frustration geworden, die nicht nur den heutigen Spieltag ruiniert, sondern eine grundlegende Frage aufwirft: Wem gehört dein Spiel eigentlich wirklich?

Der Ärger begann am frühen Montagmorgen. Xbox Support bestätigte schließlich, dass es weitreichende Probleme beim Anmelden und beim Spielestart gibt. Was viele besonders wurmt: Die offizielle Xbox-Status-Seite zeigte lange Zeit grünes Licht, während die Beschwerden bei Downdetector auf über 3.000 Meldungen anstiegen. Die Community fühlte sich im Stich gelassen und alleingelassen mit einem Problem, das sie nicht selbst lösen konnte.

Fehler 0x87e107df: Wenn die Lizenz zum Spielen fehlt

Das Problem dreht sich im Kern um die sogenannte Lizenzverifizierung. Wenn du ein Spiel digital kaufst, speichert Xbox nicht einfach eine Datei auf deiner Konsole, sondern eine Berechtigung, die regelmäßig mit den Servern abgeglichen werden muss. Genau diese Überprüfung fällt nun aus. Die Folge: Selbst Spiele, die bereits komplett auf deiner Festplatte installiert sind, lassen sich nicht starten. Für Besitzer einer Xbox Series S, die gar kein Laufwerk für Discs hat, bedeutet das im schlimmsten Fall: Die Konsole ist ein Briefbeschwerer.

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Die Spielerreaktionen zeigen, wie tief der Frust sitzt. Viele berichten von vergeblichen Neustarts und aufwendigen Fehlersuchen, bis sie endlich realisierten, dass der Fehler nicht bei ihnen liegt. Besonders bitter für diejenigen, die sich den ganzen Tag auf eine Gaming-Session gefreut hatten.

Kein Einzelfall: Die digitale Zukunft steht auf dem Prüfstand

Dass der Ausfall so hart trifft, liegt an der zunehmenden Digitalisierung. Erst vor einer Woche gab es einen großflächigen PSN-Ausfall, der PlayStation-Spieler lahmlegte. Und jetzt das. Die parallelen Ereignisse lassen viele über die Zukunft des Gamings nachdenken. PlayStation plant bereits, ab 2028 komplett auf physische Datenträger zu verzichten. Xbox hat mit der Series S und dem starken Fokus auf Game Pass ebenfalls längst einen Fuß in dieser digitalen Welt.