PlayStation-Störung macht PS5-Spiele plötzlich unspielbar

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Für viele PlayStation-Spieler ist es einer dieser Momente, die sofort nerven: Die Konsole läuft, das Spiel ist installiert, der Feierabend ist da und trotzdem startet nichts richtig. Genau darüber berichten aktuell zahlreiche Nutzer, nachdem das PlayStation Network offenbar mit massiven Problemen zu kämpfen hat.

Die offizielle PlayStation-Network-Statusseite meldet eine Störung im Bereich Gaming und Social. Sony warnt demnach, dass Spieler Schwierigkeiten beim Starten von Spielen, Apps oder Netzwerkfunktionen haben könnten. Die Probleme sollen bereits seit gestern Nacht aufgetreten sein, wie viele PlayStation-Fans in den sozialen Netzwerken angeben, sowie die offizielle Status-Seite des PSN.

Warum selbst installierte Spiele betroffen sein können

Das Ärgerliche daran ist nicht nur, dass Online-Spiele Probleme machen. Bei PSN-Störungen können auch digitale Spiele betroffen sein, die eigentlich bereits auf der Konsole installiert sind. Je nach Lizenzprüfung (wie u.a. bei Gran Turismo 7), Konto-Verbindung oder Online-Pflicht startet ein Titel dann nicht wie gewohnt.

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Genau deshalb fühlt sich so eine Störung für Spieler besonders bitter an. Man besitzt ein Spiel, hat es heruntergeladen und ist trotzdem davon abhängig, dass Sonys Netzwerk sauber funktioniert. Das betrifft nicht jedes Spiel gleich stark. Rein offline spielbare Titel können oft weiterhin funktionieren. Spiele mit Online-Zwang, Account-Abfrage oder Multiplayer-Fokus sind dagegen deutlich anfälliger.

Sony schreibt auf der offiziellen Statusseite, dass Nutzer Probleme beim Starten von Spielen, Apps oder Netzwerkfunktionen haben können und man an einer Lösung arbeite.

Was du jetzt probieren kannst

Wenn deine PS5 oder PS4 gerade Probleme macht, solltest du zuerst prüfen, ob das PSN offiziell gestört ist. Dann weißt du zumindest, ob der Fehler bei dir liegt oder bei Sony. Ein Router-Neustart, ein Konsolen-Neustart oder ein erneuter Login kann manchmal helfen, löst aber keine zentrale PSN-Störung.

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Wichtig: Wenn Sonys Server betroffen sind, bringen wilde DNS-Änderungen oder ständiges Zurücksetzen der Konsole meist wenig. Ich würde in so einem Fall keine drastischen Schritte machen. Also nicht sofort Spiele löschen oder die Konsole zurücksetzen. Das Problem liegt dann sehr wahrscheinlich nicht bei deinem Gerät.

Die Störung zeigt ein größeres Problem

Solche Ausfälle sind mehr als nur ein technischer Ärger. Sie zeigen, wie abhängig moderne Konsolen von Online-Diensten geworden sind. Früher hast du eine Disc eingelegt und gespielt. Heute hängen Store, Lizenzen, Spielstände, Multiplayer, Freundeslisten, Cloud-Speicher und oft auch der Start einzelner Spiele am Netzwerk.

Ich finde genau das problematisch. Natürlich sind Online-Dienste praktisch. Digitale Bibliotheken, automatische Updates und Crossplay machen vieles bequemer. Aber wenn eine Störung dafür sorgt, dass Spieler plötzlich nicht mehr zuverlässig auf ihre Inhalte zugreifen können, wirkt das wie ein Warnsignal.

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Gerade bei gekauften Spielen muss die Frage erlaubt sein: Wie viel Kontrolle behalten Spieler wirklich, wenn alles an Servern hängt?

Für Sony ist das mehr als nur ein kurzer Ausfall

Noch ist unklar, wie lange die aktuelle PSN-Störung anhält und wie viele Nutzer konkret betroffen sind. Klar ist aber: Wenn Spiele, Apps und Netzwerkfunktionen nicht zuverlässig starten, trifft das PlayStation-Spieler direkt im Alltag.

Sony arbeitet laut Statusmeldung vom 16. Juni 2026 seit 21:30 Uhr an einer Lösung. Bis dahin bleibt nur, den offiziellen PSN-Status zu prüfen und nicht vorschnell an der eigenen Konsole herumzudoktern. Für mich zeigt dieser Vorfall vor allem eines: Digitale Spiele sind bequem, aber sie machen Spieler auch verwundbarer. Wenn das Netzwerk ausfällt, merkt man plötzlich sehr schnell, wie wenig „Besitz“ sich digital manchmal anfühlen kann.

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