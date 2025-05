Xbox-Spiele auf Switch 2? – Leak nennt erste Titel, darunter Halo!

Microsoft scheint laut dem bekannten Gaming-Insider Tom Warren an mehreren Xbox-Portierungen für Nintendos kommende Switch 2 zu arbeiten. Schon bald könnten erste Ankündigungen folgen – darunter möglicherweise echte Blockbuster wie Halo, Gears of War oder sogar Microsoft Flight Simulator. Die Spekulationen verdichten sich, die Fans diskutieren schon fleißig.

Im letzten Jahr enthüllte Warren, dass Hellblade 2 intern für eine PS5-Version diskutiert wurde (mittlerweile bestätigt) – gemeinsam mit Halo: Combat Evolved, Gears of War und dem Microsoft Flight Simulator. Nun steht die Switch 2 im Fokus: Microsoft soll laut dem Leak konkrete Portierungen vorbereiten. Viele Reddit-Nutzer rechnen mit Spielen wie Halo: The Master Chief Collection, Age of Empires 2: Definitive Edition oder Sea of Thieves, dass ebenfalls seit mehreren Monaten erfolgreich auf der PS5 läuft.

Gears, Halo oder Age of Empires?

Einige User erwarten eine „Drip-Feed“-Strategie, also Einzelveröffentlichungen statt ganzer Sammlungen. Beispielsweise könnte Halo: Combat Evolved als überarbeitete Version erscheinen, statt das gesamte MCC-Paket zu portieren. Auch Gears of War: Reloaded erschien zuletzt einzeln.

User auf Reddit spekuliert außerdem, dass Age of Empires 2: Definitive Edition als Crossplay-Titel kommen könnte – vorausgesetzt Nintendo erlaubt eine Maus- oder Tastaturunterstützung. Auch andere Spiele wie Hi-Fi Rush, Psychonauts 2 oder Killer Instinct wurden von Fans als Wunschkandidaten genannt.

Verkaufsstrategie statt Nostalgie?

Microsoft könnte laut Spekulationen bewusst auf Einzelverkäufe setzen, um mehr Umsatz zu generieren. Statt sechs Spiele im MCC-Paket für 50 Euro, wären einzeln verkaufte Titel zum Vollpreis deutlich lukrativer. Auch ein Shadow-Drop zur Switch-2-Premiere wird in den Kommentaren als Option diskutiert.

Ausgeschlossen werden kann es auf jeden Fall nicht. Bisher hat sich Microsoft nicht zu den Gerüchten rund um Xbox-Ports für die Switch 2 geäußert. Nintendo hat ebenfalls bisher keine Microsoft-Spiele angekündigt.