Sea of Thieves auf PS5: Ohne Microsoft-Konto geht gar nix!

Die Piratenwelt von Sea of Thieves erobert die PlayStation 5 (PS5), aber es gibt einen Haken: Du brauchst ein Microsoft-Konto, um in die Action einzutauchen. Die Offenbarung stammt direkt aus der offiziellen Auflistung des Spiels im PlayStation Store und lässt keine Zweifel an der Notwendigkeit eines Microsoft-Kontos deuten.

Für bestehende Sea of Thieves-Spieler, die von der Xbox auf die PS5 wechseln, besteht kein Grund zur Sorge um den Fortschritt. Dein Piratenleben bleibt intakt, wenn du dich mit deinem Microsoft-Konto auf der PS5 anmeldest. Neue Abenteurer müssen lediglich ein paar Minuten für die Anmeldung aufbringen, bevor sie die Weltmeere unsicher machen können.

Xbox-Expansion auf PlayStation 5

Das Jahr 2024 markiert einen Meilenstein für Xbox, da exklusive Spiele zunehmend auf andere Plattformen expandieren. Neben Sea of Thieves wurden Spiele wie Grounded, Pentiment und der letztjährige Überraschungshit Hi-Fi Rush für PlayStation und Nintendo Switch angekündigt. Die Multiplattform-Strategie von Xbox wurde offiziell durch den Business-Podcast bestätigt, wobei jedoch Titel wie Starfield und Indiana Jones vorerst Xbox-exklusiv bleiben.

Sea of Thieves stach erstmals am 20. März 2018 für Xbox One und PC in See. Obwohl anfangs von Kritikern unterschiedlich beurteilt, hat das Spiel eine beeindruckende Community von 35 Millionen Spielern aufgebaut. Mit der bevorstehenden Veröffentlichung auf der PS5 wird diese Zahl sicherlich weiter wachsen, während neue Abenteurer die Freuden und Gefahren der Piratenwelt entdecken. Pack deine Schatzkarte und mach dich bereit für ein episches Abenteuer – egal auf welcher Konsole du segelst.

Worum geht es in Sea of Thieves?

Sea of Thieves ist ein actionreiches Multiplayer-Abenteuerspiel, das von Rare (einen einstigen Nintendo-Entwickler) entwickelt wurde. Das Spiel spielt in einer offenen Welt, die von Piratenmythologie inspiriert ist, und ermöglicht es den Spielern, gemeinsam in einer fantastischen und lebendigen Umgebung zu segeln, zu erkunden und zu kämpfen.

Die zentrale Idee von Sea of Thieves ist, dass Spieler als Piratenkapitäne die weitläufigen Meere erkunden, unbekannte Inseln entdecken und Schätze bergen. Das Spiel legt großen Wert auf Kooperation, da die Crewmitglieder zusammenarbeiten müssen, um das Schiff zu steuern, Segel zu setzen, Kämpfe zu bestehen und Schätze zu teilen.

Neben der Erkundung und Schatzsuche bietet Sea of Thieves auch PvP (Player versus Player) -Elemente, bei denen Spieler auf andere Crews treffen können, um Schätze zu stehlen oder Seeschlachten auszufechten. Das Spiel zeichnet sich durch eine offene Spielweise aus, bei der die Spieler ihre eigenen Abenteuer gestalten können, sei es durch den Handel von Schätzen, das Bekämpfen von Skelettpiraten oder das Entdecken von verborgenen Rätseln auf den Inseln.

Wann erscheint es für die PS5? – Der Release-Termin von Sea of Thieves für PS5 ist derzeit noch nicht genau datiert! Der offizielle PlayStation Store hat zu diesem Thema nur den Begriff “Angekündigt” erwähnt.