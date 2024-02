Grounded erscheint am 16. April für Nintendo Switch

In der Nintendo-Direct-Partner-Showcase-Präsentation wurde bekannt gegeben, dass Pentiment und Grounded, zwei Xbox-exklusive Spiele von Obsidian Entertainment, auch für die Nintendo Switch erhältlich sein werden. Phil Spencer und das Team Xbox hatten in den letzten Wochen mit Spekulationen und Bedenken in der Community zu kämpfen, die besagten, dass Microsoft in Erwägung zieht, ein Third-Party-Entwickler zu werden, ähnlich wie Sega es nach der Dreamcast getan hat. Die Aufregung veranlasste Phil Spencer schließlich dazu, zu reagieren. Er kündigte an, dass man sich nicht nur die Sorgen der Fans anhöre, sondern dass ein geplanter Podcast über die Zukunft des Unternehmens mehr enthüllen würde.

Wie sich herausstellte, waren die Gerüchte und Spekulationen genau das. Das Podcast-Event bestätigte, dass die nächste Xbox-Konsole der größte technische Sprung sein wird, den die Branche je gesehen hat. Die Microsoft-Führung hat eine überraschende Neuigkeit enthüllt: Sie hat beschlossen, vier Xbox-exklusive Spiele auf andere Plattformen zu bringen. Microsoft hat jedoch nicht bestätigt, welche Spiele wohin verschoben werden. Nintendo hat bestätigt, dass mindestens zwei ehemalige Xbox-Exklusivtitel ein neues Zuhause auf der Nintendo Switch finden werden.

Während des Partner-Direct-Streams von Nintendo wurden zwei Xbox-exklusive Spiele vorgestellt. Das erste Spiel wurde gegen Ende des Streams während des typischen Sizzle Reels schnell gezeigt. Im letzten Teil des Streams wurde Obsidians Adventure-Rollenspiel Pentiment vorgestellt. Das Spiel handelt von einem Künstler namens Andreas Maler, der im Bayern des 16. Jahrhunderts lebt. Der Grafikstil erinnert an ein Manuskript, gemischt mit frühen Drucken und Holzschnitten. Die Spieler werden bald in eine Reihe seltsamer Mordfälle hineingezogen, die sie aufklären müssen. Dabei müssen sie Entscheidungen treffen, die sich auf ihren Spielverlauf auswirken könnten.

Grounded kommt auf die Nintendo Switch

Ein weiteres großes Xbox-Spiel, das vorgestellt wurde, war Obsidians beliebter Titel Grounded. Grounded ist ein Sandbox-Survival-Spiel im Stil von Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft. Die Spieler erkunden als kleine Kinder in Miniaturform einen Hinterhof sowie Garten und versuchen, gegen furchterregende Käfer und andere Gefahren der Natur zu überleben. Dabei sammeln sie Ressourcen, um beispielsweise verschiedene Basen, Gegenstände oder Waffen herzustellen. Grounded erregte bereits vor der Veröffentlichung viel Aufmerksamkeit bei den Spielern. Die bedrohlich aussehenden Spinnen und die “Arachnaphobie”-Zugangsoption sorgten für einiges an Aufsehen. Diese Option entfernt verschiedene Teile der Spinne, je nachdem, wie hoch der Zähler eingestellt ist. Dadurch sieht die Spinne weniger detailliert aus und verwandelt sich schließlich in eine Klecksform.

Obwohl viele erwartet hatten, dass auch Tango Gameworks Spiel Hi-Fi Rush während der Nintendo Partner Direct gezeigt wird, wurden auch Grounded und Pentiment als Microsoft-eigene Titel vorgestellt. Ab heute haben Nintendo Switch Online-Abonnenten Zugriff auf einige klassische Rare-Titel. Fünf klassische Spiele vom NES bis zum N64 sind jetzt verfügbar. Dazu gehören Blast Corps, Battletoads in Battlemaniacs, R.C. Pro Am, Snake Rattle ‘n’ Roll und die SNES-Version von Killer Instinct.