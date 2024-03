Grounded: Das erwartet uns im letzten großen Update

Obsidian Entertainment hat Details zum kommenden Update für Grounded, Fully Yoked enthüllt. Das Update enthält neue Features und Überraschungen und stellt den letzten großen Release für den Titel dar. Ziel ist es, die Erfahrungen der Spieler bei der weiteren Erkundung der Miniaturwildnis zu verbessern.

Grounded ist ein Survival-Adventure, das von Obsidian Entertainment entwickelt wurde. Die Spieler sind auf die Größe von Insekten geschrumpft und müssen sich in einer riesigen Hinterhofumgebung zurechtfinden. Sie müssen Ressourcen suchen, eine Unterkunft bauen, Werkzeuge und Waffen herstellen und verschiedene Insekten und andere Bedrohungen abwehren, um zu überleben. Das Spiel betont die Zusammenarbeit im Mehrspielermodus. Es kann aber auch allein gespielt werden. Die Spieler tauchen in eine gefährliche Miniaturwelt ein.

Das Update Grounded Fully Yoked erscheint am 16. April für Xbox, PC, Nintendo Switch, PS4/5 und Xbox Game Pass und bringt eine Fülle neuer Features mit sich. Das Team von Obsidian Entertainment hat die Details auf der PAX East in Boston enthüllt. Zu den Highlights des Updates gehört die Einführung eines New Game+ Modus. Dieser ermöglicht es den Spielern, ein neues Abenteuer mit zusätzlichen Herausforderungen und Belohnungen zu beginnen. Außerdem gibt es neue Ameisenköniginnen, darunter feurige, rote und schwarze Varianten. Es gibt auch infundierte Käfer, die eine einzigartige Bedrohung darstellen. Das Fully Update bringt auch einige Gameplay-Verbesserungen mit sich. Die Ausrüstung kann nun über Stufe 9 hinaus verbessert werden. Es gibt neue Mutationen, die die Fähigkeiten der Spieler steigern, und aufregende Waffenvarianten, die die Kampfstrategien in der mikroskopischen Welt von Grounded variieren.

Grounded | Fully Yoked Update revealed. • New Game+

• Fire, red, and black Ant Queens

• Infused bugs

• New molars

• New achievements

• Ability to upgrade gear past level 9

• New mutations

• New weapon variants

Das bringt das neueste Update für Grounded mit sich

Eine faszinierende Neuerung ist die sogenannte Geheimtür-Mechanik. Spieler müssen furchterregende Feinde wie die Javamatic, die Brutmutter, die Gottesanbeterin und die Wespenkönigin besiegen, um einen versteckten Durchgang auf der Map freizuschalten. Das Update führt obendrein neue Molaren, Erfolge und verschiedene Verbesserungen der Lebensqualität ein, um ein ausgefeilteres Spielerlebnis in der alltäglichen Open-World-Umgebung von Grounded zu bieten.

Zusammen mit dem bevorstehenden und inhaltsreichen Fully-Yoked-Update veröffentlicht der Entwickler des Spiels Obsidian Entertainment auch eine physische Version von Grounded, die für Xbox, Nintendo Switch und die PS5 erhältlich sein wird. Diese Edition enthält auch eine exklusive und begehrte Collector’s Edition mit einem Kunstbuch, Miniaturen, einem Würfelset und anderen Sammlerstücken, die Fans des Titels genießen können.

Die bevorstehenden Portierungen von Grounded für die PlayStation und die Nintendo Switch versprechen inhaltliche Parität mit dem Originalspiel und gewährleisten gleichen Zugang zu den Features auf allen Plattformen. Die Einbeziehung von Crossplay unterstützt dies insbesondere. Allerdings könnte die Switch-Portierung einige Kompromisse bei der Grafik und der Framerate eingehen, wie der Trailer andeutet. Es bleibt zu hoffen, dass sie nicht in die Fallen anderer Switch-Portierungen tappt. Fans von Grounded können sich darauf freuen, tiefer in die Welt des Spiels einzutauchen, während es sich auf sein letztes großes Update vorbereitet.