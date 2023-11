Grounded: Nächstes großes Update angekündigt

Das neue Update für Obsidian Entertainments Hinterhof-Survival-Spiel Grounded heißt “The Make It and Break It Update” und enthält das aufregende Playgrounds-Feature. Das Spiel erfreute sich bei den Spielerinnen und Spielern großer Beliebtheit, nachdem es fast zwei Jahre lang in der Early-Access-Phase war. Grounded wurde im September 2022 offiziell veröffentlicht.

Seit der Veröffentlichung von Grounded im Early Access haben die Spieler regelmäßige Updates erhalten. Das neueste Update aus dem September 2023 hatte das Ziel, Stabilitätsprobleme des Survival-Spiels auf Xbox-Konsolen der Series X/S zu beheben. Das kommende Update soll die Interaktion des Spielers mit dem Sandkasten in Obsidians Hommage an Honey I Shrunk The Kids weiter verbessern.

Neustes Update von Grounded bringt das Playgrounds-Feature ins Spiel

Das kommende “Make It and Break It”-Update für Grounded ermöglicht den Spielern, eigene Level namens Playgrounds zu erstellen. Es wird am 13. November veröffentlicht und stellt das größte Update seit dem Super Duper Update im April 2023 dar. Der umfangreiche Werkzeugkasten enthält nahezu alle im Spiel vorkommenden Assets. Die Spieler können diese Werkzeuge benutzen, um kleine Spiele, Kämpfe und Puzzle in ihren neuen Spielbereich zu integrieren. Sie können diese Werkzeuge verwenden, bevor sie ihren Spielbereich mit der Allgemeinheit teilen.

Der Director von Grounded, Adam Brennecke, bestätigte in einem Interview mit Xbox Wire, dass das neueste Toolset nicht nur Objekte zum Bauen eines Levels enthält. Es gibt auch eine neue Suite mit dem Namen “Gadgets and Gizmos”, die es Spielern ermöglicht, bei ihren Entwürfen kreativ für Ereignisse oder Herausforderungen zu sein, die auf dem Klang von Feinden basieren, indem sie Gegenstände verwenden. Brennecke hat auch bestätigt, dass das Hauptspiel verbessert wird. Die Burgle-Quests werden nun schwieriger und der Löwenzahn-Gleiter wird keinen wertvollen Slot mehr belegen.

Die Spieler freuen sich bestimmt auf das neueste Update von Grounded. Das Hinterhof-Survival-Spiel hat seit seinem Early-Access-Release im Jahr 2020 viele Fans gewonnen. Millionen von Spielern haben es bereits gespielt, deshalb werden bald die von Nutzern erstellten Levels verfügbar sein, sobald das Make It And Break It-Update am 13. November veröffentlicht wird.