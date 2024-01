Xbox-Gerüchte: Hi-Fi RUSH und Sea of Thieves bald für PS5?

Gerüchte gab es schon viele, auch jene das Microsoft plane den Xbox Game Pass für andere Konsolen-Plattformen zu veröffentlichten. Dran war nix. Bisher zumindest. Es gab sogar ein Dementi vom Xbox-Chef höchstpersönlich, dass der Game Pass nicht für Nintendo Switch und/oder PlayStation 5 kommt. Nun gibt es neue Gerüchte, über mögliche Xbox-Konsolen-Exklusive Spiele für PS5 (und Switch). Es gibt Hinweise, dass die beiden Titel Hi-Fi RUSH und Sea of Thieves auch für andere Spielekonsolen erscheinen werden.

Das Online-Multiplayer-Piratenspiel Sea of Thieves von Rare, das möglicherweise bald auf der PlayStation 5 landen könnte. Ursprünglich exklusiv für Xbox-Konsolen, hat dieses Spiel seit seiner Veröffentlichung 2018, nach anfänglicher – berechtigter – Kritik, eine erstaunliche Entwicklung durchgemacht. Der Titel hat zahlreiche Updates erhalten und sich dabei (fast) immer an das Feedback der Spieler gehalten. Besonders der Xbox Game Pass hat die Popularität weiter gesteigert, und jetzt deutet vieles darauf hin, dass Microsoft plant, seinen Piratenschatz auf andere Plattformen auszudehnen.

Das hochbewertete Action-Rhythmus-Spiel Hi-Fi RUSH von Tango Gameworks erschien vor fast einem Jahr, zur Xbox Developer_Direct als “Shadow-Release”. Das Spiel war sofort ein Hit und war wohl eines der besten Xbox Game Pass-Spiele im Jahr 2023. Doch jetzt kommt das interessante Gerücht: Das australische Klassifizierungsgremium hat dem Spiel eine Altersfreigabe ab 18 Jahren für Nintendo Switch, PS4 und Xbox One erteilt.

Sea of Thieves als Free-to-Play-Titel samt PS5-Release?

Insiderinformationen und Aussagen von Branchenkennern wie Jeff Grubb (via YouTube) und Stephen Totilo (via “X.com”) deuten darauf hin, dass dieses Abenteuer schon bald auch auf PlayStation-Konsolen erscheinen könnte, vielleicht schon Anfang 2024.

Auch wenn Phil Spencer, Gaming-VP von Microsoft und bekannter Xbox-Chef, Spekulationen über die Veröffentlichung des Xbox Game Pass auf anderen Plattformen kürzlich negiert hat, hat das Unternehmen in der Vergangenheit den Schritt gemacht, einige exklusive Titel auf anderen Systemen anzubieten. Ob Sea of Thieves tatsächlich den Weg auf die PlayStation 5 (PS5) findet, bleibt ungewiss, aber für ein Spiel, das auf kontinuierliche Spielerbeteiligung und Mikrotransaktionen setzt, könnte es durchaus sinnvoll sein, auf weiteren Plattformen präsent zu sein.

Der Gedanke, Sea of Thieves zu einem Free-to-Play-Spiel umzuwandeln, steht ebenfalls im Raum und könnte dem Spiel zusätzlichen Schwung verleihen. Mitte 2020 hat Microsoft gemeldet, dass Sea of Thieves mehr als 15 Millionen Spieler erreicht hat. Wahrscheinlich liegt man heute näher bei den 20 Millionen (oder darüber). Mit der PlayStation-Community hätte man “Zugriff” auf mehr als 123 Millionen Nutzer. Viele davon werden eine Xbox die letzten 6 Jahre nicht benutzt haben und das Piratenabenteuer von Rare gar nicht wirklich kennen.

Was wichtig ist an dieser Stelle: Bisher handelt es sich nur um Gerüchte! Bisher hat sich Xbox dazu nicht geäußert.

Hi-Fi RUSH bereits ab dem 25. Januar für andere Konsolen?

Microsoft hat in der Vergangenheit schon andere exklusive Xbox-Spiele auf anderen Konsolen veröffentlicht, nicht erst seit der Bethesda-Übernahme. Mit dem “Altersfreigabe”-Gerücht liegt man meistens näher an der Wahrheit, als Insidern zu glauben. Auch wenn die besagten Namen “Grubb” und “Totilo” keine Unbekannten sind und normalerweise einigermaßen wissen wovon sie sprechen. Ob Hi-Fi RUSH und Sea of Thieves jemals für andere Konsolen, außer Xbox, erscheinen, weiß also derzeit niemand – außer Microsoft selbst.

Wir werden sehen ob überhaupt irgendeins der beiden Spiele oder andere exklusive Xbox-Titel zukünftig noch für andere Konsolen erscheinen werden. Das einzige Franchise das quasi “save” ist, ist Call of Duty. Microsoft musste zusichern, dass das Shooter-Franchise von Activision die nächsten Jahre weiterhin für PlayStation-Konsolen erscheinen wird.