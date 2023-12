Xbox Game Pass für PS5 und Nintendo Switch: Phil Spencer im Interview [UPDATE]

Erst gestern haben wir berichtet, das Microsoft anscheinend Pläne hat den Xbox Game Pass auch für PlayStation 5 (PS5) und Nintendo Switch herauszubringen. Natürlich alles mit der Annahme, dass etwas zu viel Punsch ausgeschenkt wurde. Dem ist tatsächlich so. “Wir haben keine Pläne, den Xbox Game Pass auf PlayStation oder Nintendo zu bringen”, so Phil Spencer, Gaming-Chef von Microsoft, in einen aktuellen Interview.

In einem exklusiven Interview gegenüber WindowsCentral.com sagte Spencer:

“Ich möchte zunächst sagen, dass wir keine Pläne haben, Game Pass auf PlayStation oder Nintendo zu bringen. Das ist nicht in unseren Plänen. Aber ich denke, Sie haben den richtigen Punkt getroffen, was es bedeutet, eine Xbox zu besitzen.”

Erst einen Tag vorher berichteten wir, dass Tim Stuart, Finanzchef von Xbox, die Aussage tätigte, dass der Xbox Game Pass auf “jeden möglichen Bildschirm” sein soll. Damit waren PS5 und Nintendo Switch eingeschlossen (lest weiter unten weiter).



Ursprünglicher Artikel vom 1. Dezember 2023:

Xbox Game Pass für PS5 und Nintendo Switch: Microsoft ist dafür!

Das Gaming-Abo von Microsoft, der Xbox Game Pass, soll sich auch über konkurrierende Konsolen erstrecken, so der Plan der Redmonder.

Was vielleicht etwas zu viel Punsch im Becher? Der Xbox Game Pass ist eine Bibliothek mit einer Fülle von Spielen für eine monatliche Gebühr und für Xbox-Konsolen, Windows PC und via Cloud auch unterwegs verfügbar. Den Xbox Game Pass für PlayStation 5 (PS5)- und Nintendo Switch-Konsolen gibt es noch nicht. Noch nicht? Dieser Schritt von Microsoft, den XGP auf andere Plattformen zu erweitern, ist eine anhaltende Mission des Unternehmens, die jedoch einige Hürden und Fragen aufwirft.

Das Streben, den Xbox Game Pass auf PlayStation- und Nintendo-Geräte zu bringen, ist keine ganz neue Idee. Microsoft hat bereits versucht, diesen Dienst auf die PlayStation zu erweitern. Spekulationen und Gerüchte über eine mögliche Integration des XGP in die Nintendo Switch kursieren seit mehr als 2 Jahren, doch bisher blieben diese Pläne unbestätigt. Trotz dieser Vergangenheit, die von gescheiterten Versuchen geprägt war, hat Xbox (also Microsoft) noch nicht aufgegeben.

Starfield, Halo, Gears und Co für PS5 und Nintendo Switch?

Der Xbox Game Pass ist eine interessante Abwechslung für “Viel-Videospieler” – ohne Frage. Der Spielekatalog bietet von klassischen Titeln, über Indie-Hits bis hin zu Erstveröffentlichungen so ziemlich alles. Jedes Genre findet man. Für jeden ist irgendetwas dabei. Jedes von Microsoft herausgegebene Erstanbieterspiel wird ohne zusätzliche Kosten über den Dienst angeboten. Diese Strategie hat dazu beigetragen, dass der Xbox Game Pass neue Abonnentenrekorde erreicht hat, unterstützt von Blockbuster-Titeln wie Starfield.

Tim Stuart, der Finanzchef von Xbox, äußerte auf dem Wells Fargo TMT Summit den Wunsch, den Game Pass auf “jeden möglichen Bildschirm” zu bringen (via GameRant.com). Das schließt neben Smart-TVs und Mobilgeräten auch Plattformen wie PlayStation- und Nintendo-Konsolen ein – Marken, die Microsoft früher als Konkurrenten betrachtet hat.

Call of Duty für alle!

Derzeit fehlen die Titel von Activision Blizzard noch im Xbox Game Pass. Die Übernahme könnte dem Xbox Game Pass Zugang zu neuen Spielmarken verschaffen, darunter auch die äußerst lukrative Call of Duty-Reihe. Die Integration dieser beliebten Titel in den Game Pass wird zweifellos dessen Attraktivität weiter steigern.

Phil Spencer, CEO von Microsoft Gaming, betonte, dass es aufgrund der Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Übernahme noch einige Zeit dauern werde, bis diese Titel dort verfügbar sein werden. Viele gehen jedoch davon aus, dass diese Spiele möglicherweise im Jahr 2024 im Xbox Game Pass landen werden, vielleicht auch irgendwann einmal für PS5 und Nintendo Switch.

Die zukünftige Präsenz des Xbox Game Pass auf Nintendo- und PlayStation-Konsolen bleibt unsicher. Obwohl Microsoft möglicherweise nicht mehr in diesen Unternehmen ihre Konkurrenz sieht, ist es unklar, ob sie diese Idee ebenso aufgeschlossen sehen. Die Zukunft könnte dennoch ein neues Kapitel für den Xbox Game Pass bedeuten, das sich über die traditionellen Xbox-Konsolen hinaus ausdehnt und sich auf eine breitere Palette von Plattformen erstreckt.