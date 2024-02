Xbox Business Update im Recap – Die Zukunft von Xbox

Phil Spencer, Microsoft Gaming CEO, Sarah Bond, Xbox President, und Matt Booty, President, Gaming Content & Studios, im Offiziellen Xbox Podcast ihre Vision für die Zukunft von Xbox vorgestellt. Diese beinhaltet nicht nur eine spannende Content- und Hardwarestrategie, sondern auch die Integration von Activision Blizzard.

Wichtige Zahlen und Fakten: Wie viele Xbox Game Pass-Abonnenten gibt es? – Mit nunmehr 34 Millionen Game Pass-Abonnenten öffnet sich eine neue Dimension für Activision- und Blizzard-Spiele. So startet Diablo 4 ab dem 28. März im Game Pass.

Xbox: So geht es in Zukunft weiter

Um Xbox langfristig erfolgreich zu gestalten, ist eine kontinuierliche Weiterentwicklung unerlässlich. Die Expansion der Xbox-Zielgruppen steht dabei im Fokus. Aktuell arbeitet Xbox daran, vier bisher Xbox-exklusive Titel auf andere Plattformen zu bringen. Das sind Spiele die seit mindestens einem Jahr für Xbox verfügbar sind. Also nicht Starfield. Mehr Details zu diesen Spielen werden in Kürze enthüllt.

Xbox-Exklusivität nur noch ein Zeitfaktor? Microsoft möchte damit seine Spiele – deren Entwicklungskosten so besser wieder hereinkommen sollen – einem breiteren Publikum zugänglich machen. “Unser Engagement für Exklusivität bleibt dabei unverändert. Game Pass bleibt weiterhin exklusiv auf Xbox-Plattformen verfügbar”, so die Xbox-Führungsetage.

“Unsere Hingabe zur Bewahrung von Spielen bleibt ebenfalls bestehen. Als Xbox-Spieler kannst du darauf vertrauen, deine digitale Bibliothek im Xbox-System aufzubauen. Xbox-Konsolen werden weiterhin das Aushängeschild für Spieler sein, mit dem besten Wert und größtem Komfort, sowie einem Game Pass, der unübertroffenen Zugang zu einer ständig wachsenden Spielebibliothek bietet”.

Wird es nach der Xbox Series X/S eine weitere Xbox-Konsole geben?

Das Xbox Podcast-Update enthielt auch Informationen zur nächsten Hardware-Generation. Sarah Bond kündigte an: “Wir arbeiten an der Roadmap für die nächste Generation und konzentrieren uns auf den größten technischen Sprung, den wir jemals in einer Hardware-Generation gesehen haben.”

Die Gerüchte rund um den “Verfall” der Konsolen-Exklusivität für Xbox waren also nur teilweise richtig. Ja, es wird PS5-Spiele von Microsoft geben, aber diese erscheinen zuerst im Xbox Game Pass (bzw. zukünftig “nur” noch “Game Pass”). Allerdings werden wohl Xbox-First-Party-Games zuerst auf einer Xbox-Konsole erscheinen. Bei manchen Spielen wird sich Microsoft das Recht einräumen, dass diese auch exklusiv bleiben. So wie Starfield oder Indiana Jones. Egal ob von Xbox Game Studios, Activision oder Bethesda. Call of Duty wurde zugesagt, dass dieses auch weiterhin für PlayStation-Konsolen erscheint. Sogar darüber hinaus, auch für zukünftige Nintendo-Konsolen.

Warum macht das Microsoft?

Einige “Fanboys” sahen für Xbox schon eine ähnliche Zukunft wie für SEGA. Doch dem ist nicht so. Microsoft hält weiterhin an seinen Konsolen fest und wird diese wohl auch weiterhin in unterschiedlichen Leistungsgruppen veröffentlichen. Die “Marke Xbox” wird plattformübergreifender als sie bisher war. Immerhin erscheinen First-Party-Spiele bereits seit geraumer Zeit zeitgleich für den PC. Warum auch nicht? Microsoft ist mit Windows berühmt geworden! Und für den US-Tech-Riesen wird es egal sein, ob du Forza Horizon im Microsoft Store am PC oder im Xbox Store für deine Xbox-Konsole kaufst. Oder es als Abonnent im Game Pass spielst.