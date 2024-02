Xbox: Diese Spiele könnten zuerst für PS5 und Switch erscheinen

Die erste Welle des gerüchteweise angekündigten Xbox-Multiplattform-Lineups wird Hi-Fi Rush und Pentiment umfassen, so ein glaubwürdiger Insider. Es wird erwartet, dass die Erweiterung dieser Titel über das Ökosystem hinaus auf dem für den 15. Februar geplanten “Business Update”-Event von Microsoft offiziell bestätigt wird.

Die ersten Hinweise darauf, dass einige Xbox-Spiele plattformübergreifend angeboten werden, sind am ersten Februarwochenende im Internet aufgetaucht und haben unter den Besitzern der Microsoft-Konsolen eine heftige Kontroverse ausgelöst. Die lautstärkste Gruppe dieser Community argumentierte, dass ein solcher Schritt den Wert des Besitzes einer Xbox-Konsole erheblich schmälern würde. Die Liste der Spiele, die angeblich plattformübergreifend angeboten werden sollen, wuchs so schnell, dass sie sogar Fragen über die Zukunft der Xbox-Hardware aufgeworfen hat, was Microsoft Berichten zufolge dazu veranlasst hat, seinen Mitarbeitern zu versichern, dass es nicht wie Sega handeln wird.

Microsoft hat heute bekannt gegeben, dass die angekündigte Veranstaltung zur Klärung des anhaltenden Dramas eine spezielle Episode des offiziellen Xbox-Podcasts sein wird. Die Episode wird am Donnerstag, dem 15. Februar, veröffentlicht. Tom Warren von The Verge berichtete in den Stunden nach dieser Ankündigung unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Quellen, dass Hi-Fi Rush und Pentiment die ersten beiden Xbox-Spiele sein werden, die auf Nicht-Microsoft-Konsolen erscheinen. Der Insider erklärte, dass Sea of Thieves auch für eine Veröffentlichung auf mehreren Plattformen grünes Licht erhalten hat. Diese soll später im Jahr 2024 erfolgen, nachdem das oben genannte Duo bereits für die PS5 und die Nintendo Switch verfügbar ist.

Diese Xbox-Spiele könnten bald für PS5 und Switch erscheinen

Es ist unklar, ob Sea of Thieves für die Switch geplant ist oder ob die Veröffentlichungspläne sich auf die PS5 beschränken. Es ist wahrscheinlich, dass Microsofts Multiplattform-Vorstoß die PS4 teilweise oder ganz auslässt. Obwohl alle drei oben genannten Titel angeblich auf der PS4 laufen könnten, hat sogar Microsofts Last-Gen-Konsole Hi-Fi Rush verpasst. Ein Szenario, in dem die PS4 nicht erscheint, würde wahrscheinlich einen Aufschrei unter Xbox-Fans hervorrufen.

Die neu durchgesickerte Aufstellung steht im Einklang mit Warrens früheren Behauptungen über den Wechsel in Microsofts Spieleplattform-Strategie. Warren behauptet, dass Hi-Fi Rush und einige andere Titel von Microsofts First-Party-Studios während des Februar-Dramas die Konsolen der Rivalen erreichen würden. Einige bekannte Insider haben in letzter Zeit damit begonnen, ihre Xbox-Multiplattform-Behauptungen zurückzunehmen. Der neueste Bericht des Insiders bestätigt, dass weitere Xbox-Konsolenexklusivtitel derzeit für eine Veröffentlichung auf mehreren Plattformen in Betracht gezogen werden.

Microsofts weit verbreiteter Vorstoß in die Veröffentlichung von Multiplattform-Spielen soll darauf abzielen, die Gewinnspannen in diesem Sektor zu verbessern. Es gibt Uneinigkeit darüber, ob die Veröffentlichung von Xbox-Spielen auf mehreren Plattformen eine bedeutende Entwicklung für die Branche darstellt.

Worum geht es in Hi-Fi Rush?

Hi-Fi Rush ist ein Rhythmus-Action-Spiel, das von Tango Gameworks entwickelt und von Bethesda Softworks veröffentlicht wurde. Es erschien am 25. Januar 2023 für PC und Xbox Series X/S. In dem Spiel steuert man Chai, einen jungen Musiker, der mit seinem Herzschrittmacher, der sich mit einem Musikplayer verschmolzen hat, gegen einen bösen Technologiekonzern kämpft.