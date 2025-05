Capcom am Zug? – Hideki Kamiya plant mögliches Devil May Cry-Remake

Fast ein Vierteljahrhundert nach dem ursprünglichen Release des ikonischen Actionspiels Devil May Cry gibt es Hinweise darauf, dass ein Remake in greifbare Nähe rücken könnte. Hideki Kamiya, der kreative Kopf hinter dem ersten Teil der Reihe, hat öffentlich sein Interesse an einer Neuauflage bekundet und richtet den Ball nun in Richtung Capcom. In einem aktuellen YouTube-Video spricht Kamiya offen darüber, dass das Spieldesign des 2001 veröffentlichten Klassikers seiner Meinung nach inzwischen veraltet sei. Capcom verkündete die letzten Spekulationen zu einem Devil May Cry-Ableger schon 2021.

Er erklärt: „Ich würde das Spiel von Grund auf neu machen, nicht nur ein Remaster, sondern ein vollständiges Remake mit heutiger Technologie.“

Obwohl es bislang keine offiziellen Pläne oder Projekte gibt, hofft Kamiya, dass Capcom ihm das Vertrauen schenkt, das Remake selbst umzusetzen.

Neue Hinweise auch zu Devil May Cry 3?

Zusätzlich zur Aussage Kamiyas sorgt ein anderer Serienveteran für Spekulationen: Daniel Southworth, der Synchronsprecher von Vergil, erwähnte auf der Power Morphicon 2024, dass er kürzlich an einem Projekt gearbeitet habe, bei dem er seine Stimme so klingen lassen sollte wie „im Jahr 2004“. Diese Aussage lässt Fans aufhorchen – 2004 erschien Devil May Cry 3, das bei vielen als einer der besten Teile der Serie gilt. Könnte also auch ein DMC3-Remake in Arbeit sein?

Capcoms Erfolg mit Remakes

Capcom hat in den letzten Jahren mehrfach bewiesen, dass hochwertige Remakes ein voller Erfolg sein können. Titel wie Resident Evil 2, Resident Evil 3 und Resident Evil 4 wurden nicht nur technisch überarbeitet, sondern auch erzählerisch und spielmechanisch modernisiert, mit großem Lob von Kritikern und Fans. Ein Remake von Devil May Cry würde sich somit nahtlos in Capcoms Strategie einfügen.

Anime-Serie auf Netflix im Anmarsch

Zusätzliche Aufmerksamkeit bekam die Marke Devil May Cry durch die im April erschienene Netflix-Animeserie unter der Leitung von Adi Shankar, der auch schon die Castlevania Netflix-Adaption produzierte. Mit einem frischen Look, popkulturellen Referenzen und einer hochkarätigen Produktion konnte das Franchise wieder einen Popularitätsschub erleben, der ideale Zeitpunkt um mit einem Remake den nächsten großen Schritt zu machen.

Noch gibt es keine offizielle Bestätigung von Capcom, doch die Zeichen verdichten sich. Ein Devil May Cry-Remake, idealerweise unter der Leitung von Hideki Kamiya, würde sowohl alte Fans begeistern als auch neue Spieler ansprechen. Bleibt abzuwarten, ob Capcom die Chance ergreift und dem Spielspaß erneut einheizt.

