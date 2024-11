Game Pass im November 2024: Diese Spiele erwarten dich

Am 5. November geht’s los für Metal Slug Tactics im Game Pass November 2024-Lineup. Dieses Strategiespiel bringt den klassischen Metal Slug-Look und kombiniert ihn mit taktischen Kämpfen – perfekt für Fans der Serie und alle, die Herausforderungen lieben. Am 6. November folgen weitere interessante Titel, wie das skurrile Go Mecha Ball und das charmante Abenteuer Harold Halibut, das von einem deutschen Studio entwickelt wurde.

Falls du etwas völlig Abgedrehtes suchst, ist Goat Simulator Remastered ab dem 7. November dein Titel! Hier steuerst du eine verrückte Ziege und verursachst so viel Chaos, wie du willst. Egal, ob du andere Charaktere umstößt oder völlig absurde Stunts durchführst, in diesem Spiel ist alles erlaubt.

Folge uns bei Google News

Ein weiteres Highlight erwartet dich am 19. November: der Microsoft Flight Simulator 2024. Diese Neuauflage des legendären Flugspiels bietet atemberaubende Grafiken und ein realistisches Flugerlebnis. Ob du die ganze Welt von oben erkunden oder gezielt die schönsten Orte anfliegen willst, hier fühlst du dich wie ein echter Pilot. Wenn du von Flugsimulationen begeistert bist, ist das definitiv ein Must-Play!

Alle Game Pass-Spiele im November 2024 in der Übersicht

Jetzt verfügbar – Botany Manor

Game Pass Standard

Game Pass Standard 5. November – StarCraft: Remastered (PC)

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

(PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass 6. November – StarCraft II: Campaign Collection (PC)

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

(PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass 5. November – Metal Slug Tactics (Cloud, Konsole und PC)

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

(Cloud, Konsole und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass 6. November – Go Mecha Ball (Konsole)

Game Pass Standard

(Konsole) Game Pass Standard 6. November – Harold Halibut (Xbox Series X/S)

Game Pass Standard

(Xbox Series X/S) Game Pass Standard 6. November – The Rewinder (Konsole)

Game Pass Standard

(Konsole) Game Pass Standard 6. November – Turnip Boy Robs a Bank (Konsole)

Game Pass Standard

(Konsole) Game Pass Standard 7. November – Goat Simulator Remastered (Cloud, PC und Xbox Series X/S)

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

(Cloud, PC und Xbox Series X/S) Game Pass Ultimate, PC Game Pass 19. November – Microsoft Flight Simulator 2024 (Cloud, PC und Xbox Series X/S)

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Welche DLCs und Updates solltest du nicht verpassen?

Neben den neuen Spielen bietet der Xbox Game Pass auch spannende Updates. Fans von Call of Duty: Black Ops 6 können sich auf die Rückkehr der ikonischen Nuketown-Map freuen. In einer grafisch aufpolierten Version kannst du jetzt das klassische Testgelände im 50er-Jahre-Stil in Nevada wieder erleben – ein Muss für nostalgische Call of Duty-Fans!

Außerdem gibt es für die Ultimate-Mitglieder das Vault Edition Upgrade, das dir Bonusinhalte und Zugang zu exklusiven Skins und Packs verschafft. Wenn du Lust auf Zombies hast, solltest du das „Hunters vs. Hunted Operator Pack“ nicht verpassen.

In No Man’s Sky kannst du ab sofort die mystische „The Cursed Expedition“ spielen. In einer unheimlichen, sich auflösenden Umgebung kämpfst du gegen kollabierende Realitäten und sammelst seltene Belohnungen – darunter das neue Raumschiff Boundary Herald.

Welche Spiele verlassen den Game Pass?

Diese Spiele verlassen den Game Pass am 15. November 2024:

Unterstütze uns mit einem Kauf bei Amazon*