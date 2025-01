Switch 2: Halo und Flight Simulator sind mögliche Titel

Laut einem Bericht eines bekannten Brancheninsiders könnte Halo: The Master Chief Collection sowohl für die PS5 als auch für die Switch 2 erscheinen. Die gleiche Quelle behauptet, dass mindestens ein weiteres bedeutendes Xbox-Franchise bald auf mehreren Plattformen verfügbar sein wird. Im Februar 2024 startete Microsoft eine Offensive, um seine First-Party-Spiele auf Konsolen von Drittanbietern zu bringen. Die ersten vier plattformübergreifend veröffentlichten Spiele waren Pentiment, Hi-Fi Rush, Grounded und Sea of Thieves. Einige Marktbeobachter zählen auch As Dusk Falls zu dieser Gruppe, da es ursprünglich von den Xbox Game Studios veröffentlicht wurde und 20 Monate lang exklusiv für die Konsole verfügbar war. Call of Duty: Black Ops 6 wird im Oktober 2025 auf weiteren Plattformen erscheinen, und Indiana Jones and the Great Circle wird im Frühjahr 2025 für die PS5 veröffentlicht.

In der Podcast-Episode vom 10. Januar berichtete ein langjähriger Leaker, dass die Halo: Master Chief Collection sowohl auf die PS5 als auch auf die Switch 2 portiert werden soll. Die neuen Versionen des Sechs-Spiele-Pakets sollen irgendwann im Jahr 2025 erscheinen. NateTheHate erwähnte auch, dass der Microsoft Flight Simulator wahrscheinlich ebenfalls auf weiteren Plattformen erscheinen wird. Auch beispielsweise No Man’s Sky wird von einigen Insidern als potenzieller Kandidat gehandelt. Obwohl der Insider nicht genau spezifizierte, welcher Teil der Serie veröffentlicht wird, ist es plausibel, dass er sich auf den neuesten Teil, MFS 2024, bezieht, der am 19. November erscheinen wird. Ähnlich wie bei der Halo: The Master Chief Collection wird erwartet, dass das Microsoft Flight Simulator-Franchise 2025 für PlayStation– und Nintendo-Konsolen verfügbar sein wird.

Microsoft möchte mehr Xbox-Titel auf PS5 und Switch 2 bringen

Diese Behauptung wurde von einem weiteren Insider, Jez Corden, bestätigt, der kürzlich auf X (ehemals Twitter) behauptete, dass „viel mehr“ Xbox-Spiele für PS5 und Switch 2 erscheinen werden. Diese Ansicht deckt sich mit Cordens Überzeugung, dass die Ära der dauerhaften Exklusivität der Xbox-Konsolen vorbei ist. Eine weitere Microsoft-Serie, die in naher Zukunft auf andere Plattformen ausgeweitet werden dürfte, ist Call of Duty. Um den Deal mit Activision Blizzard abzuschließen, hat Microsoft einen Vertrag unterzeichnet, der sicherstellt, dass Call of Duty-Spiele zehn Jahre lang auf Nintendo-Konsolen verfügbar sein werden. Möglicherweise wartet Microsoft auf die Veröffentlichung der Switch 2, die voraussichtlich leistungsfähiger und besser für moderne Militärshooter geeignet sein wird als ihr Vorgänger.