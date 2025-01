Switch 2 Leak: No Man’s Sky könnte auf die Konsole kommen

Ein renommiertes Survival- und Weltraum-Erkundungsspiel, No Man’s Sky, könnte laut einem bekannten Gaming-Insider und Social Media Leaker bald eine native Portierung für die Nintendo Switch 2 erhalten. Obwohl noch nichts bestätigt wurde, wird erwartet, dass diese Portierung eine erhebliche grafische Verbesserung im Vergleich zur aktuellen Version von No Man’s Sky auf der Nintendo Switch bieten wird. Trotz anfänglicher gemischter Kritiken aufgrund fehlender Inhalte hat sich der Titel zu einem der führenden Titel im Genre der Weltraum-Erkundungs- und Survival-Spiele entwickelt. Mit einem engagierten Mehrspielermodus, zahlreichen Inhaltsupdates und mehreren großen, kostenlos veröffentlichten Erweiterungen hat sich das Spiel einen positiven Ruf unter den Survival-Fans erworben.

Spieler könnten bald eine neue Möglichkeit haben, das Spiel zu erleben. Der bekannte Spieleleaker Nash Weedle auf X (ehemals Twitter) behauptet, dass eine Portierung von No Man’s Sky für die Nintendo Switch 2 in Arbeit sein könnte, sobald die Konsole auf den Markt kommt. Bisher gibt es jedoch keine offizielle Bestätigung von Entwickler Hello Games oder Details zu einem möglichen Veröffentlichungsdatum, sodass Fans abwarten müssen, ob sich das Gerücht bewahrheitet. Obwohl No Man’s Sky bereits für die aktuelle Konsole verfügbar ist, könnte eine zusätzliche Portierung auf die Nintendo Switch 2 aufgrund der angeblich verbesserten Spezifikationen sinnvoll sein. Gerüchten zufolge soll die kommende Version leistungstechnisch mit der PlayStation 4 Pro vergleichbar sein, auch wenn diese Behauptungen von einigen verlässlichen Quellen bestritten werden.

Werbung

NS2 NMS⬆️✅ — Nash Weedle 💎 (@NWeedle) December 30, 2024

Ist ein Port von No Man’s Sky für die Switch 2 aktuell in Arbeit?

Handheld-Plattformen waren schon immer bei Spielen sehr beliebt. No Man’s Sky war eines der gefragtesten Spiele für das Steam Deck, als die Konsole 2022 auf den Markt kam. Der Erfolg des Spiels auf dieser Plattform und die Veröffentlichung auf der Nintendo Switch könnten darauf hindeuten, dass das Survival-Genre bei Handheld-Spielern, die gerne stundenlang spielen, sehr gut ankommt. Auch andere Survival-Spiele wie Subnautica haben erfolgreiche Portierungen erlebt, und Minecraft bleibt auf dem Markt weiterhin stark vertreten. Die Fans müssen jedoch geduldig bleiben, da Nintendo in den kommenden Monaten voraussichtlich mehr Informationen zur Switch 2 veröffentlichen wird, bevor Klarheit über die Gerüchte herrscht.

Quelle: x.com via @NWeedle

Immer informiert? - Hol dir unseren Newsletter!