Nintendo Switch 2: Offizielle Enthüllung scheint bevorzustehen

Nintendo deutet in einem neuen Social-Media-Post möglicherweise die lang erwartete Enthüllung der Switch 2 an. Seit der Bestätigung ihrer Existenz durch den Firmenpräsidenten Shuntaro Furukawa im Mai letzten Jahres warten Spieler gespannt auf die offizielle Vorstellung der nächsten Hauptkonsole, die laut Berichten noch vor Ende des laufenden Geschäftsjahres im März erfolgen soll. Offiziell ist bislang nur bekannt, dass die Switch 2 abwärtskompatibel mit der Spielebibliothek der ursprünglichen Hardware sein wird. In den letzten Monaten gab es zahlreiche Leaks und Gerüchte zur Konsole, einschließlich Spekulationen darüber, wann die neue Hardware endlich enthüllt wird. Es wurde berichtet, dass japanische Unternehmen ursprünglich geplant hatte, die kommende Konsole im Oktober vorzustellen, dies aber verschoben habe, um sich auf bevorstehende Spiele wie Mario und Luigi: Brothership zu konzentrieren.

Das Jahr 2024 endete ohne eine offizielle Präsentation der neuen Konsole, obwohl während der Feiertage angebliche Bilder der Switch 2 online aufgetaucht sind. In einem kürzlich aktualisierten Banner auf dem offiziellen Twitter-Account von Nintendo of Japan deutet ein Bild von Mario und Luigi, die vor einem leeren Hintergrund zu gestikulieren scheinen, möglicherweise auf die bevorstehende Enthüllung der Nintendo Switch 2 hin. Einige Reddit-Nutzer wie Possible_Ground_9686 auf r/GamingLeaksAndRumours vermuten, dass es sich um einen Platzhalter für die neue Konsole handelt. Andere haben jedoch darauf hingewiesen, dass das Unternehmen dieses Banner schon früher verwendet hat, sogar im Mai 2024.

Werbung

Immer mehr Leaks und Gerüchte zur Nintendo Switch 2

Wie bereits erwähnt, gibt es zahlreiche Leaks und Gerüchte über das Aussehen der Nintendo Switch 2, die meisten behaupten, dass sie das gleiche grundlegende Design wie die ursprüngliche Konsole mit einigen Verbesserungen beibehalten wird. Auch die durchgesickerten Bilder der Joy-Cons scheinen dies zu bestätigen, ebenso wie frühere Gerüchte über eine magnetische Verbindung der Controller mit dem System. Keines dieser Gerüchte und Leaks wurde offiziell bestätigt und sollte daher mit Skepsis betrachtet werden. Wann die mit Spannung erwartete Enthüllung stattfinden wird, geschweige denn wann die Nintendo Switch 2 im Handel erhältlich sein wird, steht noch in den Sternen. Viele Augen sind auf Nintendo gerichtet, denn das Unternehmen bereitet sich darauf vor, 2025 in eine neue Ära einzutreten.

In der Zwischenzeit wurde ein angebliches Dummy-Model der Konsole auf der CES 2025 vorgestellt.