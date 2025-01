Switch 2 Leak: Dummy-Konsole auf der CES vorgestellt

Angeblich zeigen neue Bilder eine genaue physische Nachbildung der Nintendo Switch 2, die potenziell das Aussehen des Nachfolgers der Nintendo Switch enthüllen könnten. Diese Bilder stammen von der derzeit laufenden Consumer Electronics Show 2025 in Las Vegas. Obwohl Nintendo selbst die nächste Generation der Switch noch nicht offiziell vorgestellt hat, hat sich die Anzahl der Gerüchte und Leaks stark vermehrt. Fast täglich erscheinen neue Gerüchte, die neue Informationen zur Hardware enthalten, sei es über neue magnetische Joy-Cons oder mögliche Spiele und Zubehörteile. Viele dieser Leaks kommen von Zubehörherstellern, die vorab Zugang zu den Hardware-Spezifikationen erhalten, um ihre Produkte zu entwickeln und zu testen. Ein solches Unternehmen ist Genki, welches laut einem Bericht der deutschsprachigen Website Netzwelt auf der CES 2025 einen Dummy hinter verschlossenen Türen präsentierte.

Diese Nachbildung, die laut Genki die genauen Abmessungen der Switch 2 aufweist, konnte von den Besuchern in die Hand genommen und inspiziert werden. Sollte die Replik korrekt sein, könnte sie die bislang genaueste Darstellung der endgültigen Hardware liefern und möglicherweise andere Design-Leaks der letzten Wochen bestätigen. Die von Netzwelt veröffentlichten Bilder zeigen ein mögliches Design der Nintendo Switch 2, das deutlich größer als die aktuelle Konsole ist und einen größeren Bildschirm hat, ähnlich dem Lenovo Legion Go. Die Joy-Cons könnten durch seitliches Ziehen entfernt werden, was Gerüchte über eine magnetische Befestigung unterstützen würde. Es wird jedoch auch spekuliert, dass ein mechanisches Verriegelungssystem vorhanden sein könnte, um unbeabsichtigtes Entfernen zu verhindern. Zudem hat der rechte Joy-Con einen zusätzlichen, unbeschrifteten Knopf.

Spiegelt der Dummy von der Nintendo Switch 2 das finale Design wieder?

Der Bericht beschreibt außerdem Genkis Plan, die Switch 2 physisch nachzubauen, um sie potenziellen Kunden für geplante Zubehörteile zu präsentieren. Genki beabsichtigt, insgesamt acht Zubehörteile, einschließlich Controller und Dock, zu veröffentlichen, machte jedoch keine Angaben zum Veröffentlichungsdatum der Konsole. Ein möglicher Zeitpunkt ist der März 2025. Da sich die Gerüchte und Leaks häufen, könnte Nintendo bald die Switch 2 offiziell enthüllen, was von Fans, Entwicklern und Publishern gleichermaßen erwartet wird.

Quelle: Netzwelt