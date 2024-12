Nintendo Switch 2 Leak: Bilder von neuen Joy-Cons aufgetaucht

Heute ist ein durchaus spannender Tag für Switch-Fans, denn ein neuer Leak hat angeblich die ersten Bilder der Joy-Con-Controller für die kommende Nintendo Switch 2 enthüllt. Diese Bilder sind auf dem chinesischen Videoportal Bilibili aufgetaucht und wurden von einem anonymen Nutzer hochgeladen. Obwohl die Bilder stark verschwommen sind, um die Quelle zu schützen, lassen sich einige interessante Details erkennen. Die neuen Joy-Con-Controller sehen ähnlich aus wie die der aktuellen Hybrid-Konsole, weisen jedoch einige Unterschiede auf. Besonders auffällig ist ein zusätzlicher Button auf der Rückseite der Controller, der möglicherweise als Rücktrittsknopf dient. Zudem scheinen die neuen Joy-Cons Infrarotkameras zu besitzen, was eine neue Funktion im Vergleich zur aktuellen Switch darstellt. Immer wieder ist die Debatte über den Release-Zeitraum der Nintendo Switch 2, der immer enger eingeschlossen werden kann. Laut aktuellen Gerüchten soll die neue Konsole bereits im März 2025 erscheinen. Die Leistung wird wohl über der im Jahre 2016 erscheinen PS4 Pro liegen und der anfängliche Preis bei rund 500 Euro liegen.

Ein weiterer interessanter Aspekt ist, dass die neuen Joy-Cons mit Magneten an der Konsole befestigt werden sollen. Dies könnte eine Verbesserung in Bezug auf Stabilität und Handling darstellen. Die Bilder und das Video zeigen auch größere SL/SR-Tasten, was auf eine mögliche Verbesserung der Bedienung hinweist. Nintendo hat bisher noch nicht offiziell zu den geleakten Bildern Stellung genommen. Es ist jedoch bekannt, dass die Switch 2 irgendwann im Sommer 2025 erscheinen soll. Die Gerüchte um die neue Konsole haben in letzter Zeit zugenommen, und viele Fans warten gespannt auf die offizielle Enthüllung. Die neuen Joy-Cons könnten ein wichtiger Bestandteil der Nintendo Switch 2 sein und das Spielerlebnis weiter verbessern. Es bleibt abzuwarten, ob die geleakten Bilder und Informationen zutreffen, aber sie haben sicherlich das Interesse der Fans geweckt.

Quelle: reddit.com via Sharp_Assistant_6503