Switch 2 Technik-Leak: Was erwartet dich bei der neuen Konsole?

Die Gerüchte um die Nintendo Switch 2 werden immer konkreter, und ein neuer Technik-Leak sorgt für Aufregung in der Gaming-Community. Angebliche Bilder des Motherboards (via Imgur) der nächsten Nintendo-Konsole sind aufgetaucht und liefern spannende Einblicke in die Hardware.

Was zeigt der Leak? Die geleakten Bilder sollen das Motherboard der Nintendo Switch 2 zeigen. Auffällig ist dabei der Einsatz eines NVIDIA-SoC, das auf der TSMC N6/SEC8N-Technologie basiert. Vermutet wird der Tegra T239-Chip mit 1.536 CUDA-Kernen. Dieses Upgrade deutet auf eine erhebliche Leistungssteigerung hin, die die Switch 2 im Vergleich zu ihrem Vorgänger bieten könnte.

Ein weiteres Highlight ist der Arbeitsspeicher: Das Board scheint mit 6GB*2 LPDDR5X-Speicher ausgestattet zu sein. Damit könntest du von schnelleren Ladezeiten und einer flüssigeren Performance profitieren.

Die geleakten Bilder geben auch Hinweise auf die Anschlüsse der Switch 2. Bestätigt sind ein USB-C-Port, magnetische Verbindungen und ein Slot für Spielkarten. Zusätzlich sollen ein Audio-Chip, ein NFC-Leser und ein eingebautes Mikrofon integriert sein.

Ein besonderes Upgrade könnte die Videoausgabe sein: Gerüchten zufolge unterstützt die Konsole DisplayPort-zu-HDMI-2.1-Signalumwandlung. Das bedeutet, dass die Switch 2 in der Lage sein könnte, Inhalte in höherer Qualität und mit schnelleren Bildraten anzuzeigen.

Ein weiterer spannender Aspekt ist das Display. Es wird berichtet, dass die Nintendo Switch 2 eine Bildwiederholrate von 120Hz bieten könnte. Das würde nicht nur für flüssigeres Gameplay sorgen, sondern auch die Möglichkeit bieten, bestimmte Spiele mit 120fps zu spielen. Ob das Display zusätzlich Variable Refresh Rate (VRR) unterstützt, bleibt abzuwarten. Diese Funktion wäre jedoch ein logischer Schritt für ein verbessertes Spielerlebnis.

Laut Tom Warren von „The Verge“ soll die Switch 2 allerdings nicht so leistungsstark wie eine PS4 Pro (Release: 2016) sein.

there are so many rumors floating around about the Switch 2, but the funniest one is about it being as powerful as a PS4 Pro 🙃

— Tom Warren (@tomwarren) January 1, 2025