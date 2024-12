Switch 2 Release: Kommt Nintendos neue Konsole im März 2025?

Die Gerüchte um den Release der Nintendo Switch 2 werden immer konkreter. Ein Bericht einer italienischen Website könnte nun den entscheidenden Hinweis geliefert haben: Angeblich plant Nintendo, die neue Konsole bereits am 28. März 2025 auf den Markt zu bringen. Ob das stimmt?

Nintendo hat sich bisher nicht offiziell über eine neue Konsole geäußert, doch erste Details sickerten bereits durch. Die Switch 2 soll wieder ein Hybrid-Design bieten, also sowohl als Handheld als auch stationäre Konsole nutzbar sein. Technisch gesehen könnte sie deutlich leistungsstärker werden und Spiele in 4K-Auflösung unterstützen. Bereits bekannt ist, dass Nintendo eine Rückwärtskompatibilität zu den bisherigen Switch-Titeln mit der nächsten Konsole bieten wird.

Switch 2 Release: Warum ist der März 2024 so wahrscheinlich?

Ein Release Ende März würde zu Nintendos Strategie passen. Bereits die erste Switch erschien 2017 in einem ähnlichen Zeitfenster. Der Termin liegt kurz vor dem neuen Geschäftsjahr, ein cleverer Zeitpunkt, um starke Verkaufszahlen gleich zum Start zu erzielen. Angeblich soll zum Release ein neues Super Mario-Spiel kommen. Metroid Prime 4: Beyond soll bereits fix gesetzt sein. Zudem ist Mario Kart X in Entwicklung, dass jedoch erst im Laufe des Jahres 2025 kommen soll.

Bisher ging man davon aus, dass die Nintendo Switch 2 erst im Juni 2025 erscheinen soll. Laut „uagna.it“ soll die Switch 2 am 28. März 2025 erscheinen. Dabei berufen sie sich auf eine sehr zuverlässige Quelle in der Branche, die anonym blieben wollte. Um eine endgültige Bestätigung zu erhalten, müssen wir natürlich auf die offizielle Ankündigung von Nintendo warten, und in den nächsten Wochen könnten sich die Dinge leicht ändern. Die große Enthüllung soll bald sein.

Wenn die Gerüchte stimmen, steht uns mit der Switch 2 ein spannender Frühling bevor. Nintendo könnte mit einem März-Release einen klugen Schritt machen und die Gaming-Welt erneut revolutionieren. Ob die Switch 2 wirklich am 28. März erscheint und welche Features sie bietet, bleibt vorerst unklar – aber eines ist sicher: Die Vorfreude steigt!