Switch 2: Breath of the Wild könnte ein Upgrade-Version erhalten

Ein neues Gerücht besagt, dass der Nintendo Switch-Exklusivtitel The Legend of Zelda: Breath of the Wild ein Update für die kommende Nintendo Switch 2 erhalten könnte. Das Spiel wurde im März 2017 als Launch-Titel für die Konsole veröffentlicht und erhielt viel Lob für sein fesselndes Open-World-Gameplay, was zur Popularität beitrug. Nun, fast acht Jahre später, bereiten sich Fans erneut auf eine bedeutende Veröffentlichung vor: die Switch 2. Obwohl Nintendo die neue Konsole noch nicht offiziell vorgestellt hat, kursieren bereits viele Gerüchte und vermeintliche Leaks über das Design, die Hardware-Spezifikationen und mögliche Launch-Titel. Das Unternehmen hat bestätigt, dass die Konsole abwärtskompatibel mit der ursprünglichen Switch-Bibliothek sein wird. Es gibt jedoch auch Spekulationen, dass ältere Spiele ein Next-Gen-Update erhalten könnten, wenn die neue Hardware erscheint.

Ein bekanntes Gerücht von Nintendo-Insider Samus Hunter besagt, dass Xenoblade Chronicles X einen Tag vor der offiziellen Ankündigung für die Nintendo Switch 2 erscheinen wird. Comicbook berichtete, dass eine aktualisierte Version von The Legend of Zelda: Breath of the Wild für die kommende Konsole entwickelt wird. Laut Samus Hunters Bericht wird daran gearbeitet, ohne Details zu liefern, wie es umgesetzt wird oder ob Tears of the Kingdom, der erfolgreiche Nachfolger, auch für die Switch 2 erscheinen wird. Trotz fehlender offizieller Bestätigung, dass Breath of the Wild ein Update erhält, wurde auf der Gamescom 2023 Entwicklern hinter verschlossenen Türen eine spezielle Tech-Demo gezeigt, in der die verbesserten Hardware- und Grafikfähigkeiten der Switch 2 demonstrierte.

Wird Breath of the Wild ein Update für die Nintendo Switch 2 erhalten?

Es gibt auch Gerüchte, dass Nintendo Patches für mehrere bestehende Switch-Titel vorbereitet, um sich auf die Veröffentlichung der Switch 2 im nächsten Jahr vorzubereiten. The Legend of Zelda: Breath of the Wild könnte laut den neuesten Behauptungen von Samus Hunter auf der Liste der aktualisierten Titel für die neue Konsole stehen, auch wenn die Fans noch auf eine offizielle Bestätigung warten müssen. Zuvor fungierte Breath of the Wild als Übergangstitel zwischen der Wii U und der ursprünglichen Nintendo Switch, weshalb es nur passend wäre, wenn es eines der ersten Spiele wäre, das für die nächste Hardware ein Update erhält. Berichten zufolge soll die neue Hardware irgendwann zwischen jetzt und Ende des aktuellen Geschäftsjahres im März 2025 vorgestellt werden.

