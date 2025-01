Neues Switch 2-Launch-Spiel enthüllt – ist es ein großer Titel?

Wir erwarten nichts anders, dass die neue Nintendo-Konsole, Switch 2, noch diese Woche präsentiert wird. Dabei könnten wir auch einen ersten Vorgeschmack auf die Launch-Titel bekommen – darunter wohl Metroid Prime 4. Doch ein neuer Leak macht die Runde, dass auch ein bekanntes Spiel von Warner Bros. Games dabei sein wird.

Der YouTuber Doctre81 entdeckte auf LinkedIn eine spannende Info (via YouTube): Ein Entwickler gibt dort an, an einer Version von Gotham Knights für eine „noch unangekündigte Plattform“ zu arbeiten. Da die Switch 2 die bekannteste Konsole ist, die sich aktuell in der Schwebe befindet, liegt der Verdacht sehr nahe, dass dieser Titel auf Nintendos neue Hardware kommt.

Gotham Knights als Launch-Titel für die Nintendo Switch 2?

Falls du mit Gotham Knights noch nicht vertraut bist: Das Spiel erschien 2022 für PS5, Xbox Series X/S und Windows PC. Es erhielt gemischte Kritiken, unter anderem wegen technischer Schwächen und Gameplay-Entscheidungen. Unser Testbericht ergab: „Es ist kein miserables Game. Gut ist es allerdings auch nicht. Es ist wirklich nur so ein Comic Helden Spiel für Zwischendurch.“

Bereits 2023 gab es Hinweise auf eine Switch-Version, doch diese kam nie auf den Markt. Stattdessen könnte Warner Bros. Games beschlossen haben, direkt auf die leistungsstärkere Nintendo Switch 2 zu setzen, um eine qualitativ hochwertigere Version zu liefern.

Im Spiel übernimmt die sogenannte Batman-Familie – bestehend aus Batgirl, Nightwing, Red Hood und Robin – die Aufgabe, Gotham City vor einer neuen Welle von Kriminalität zu schützen. Als Open-World-Action-RPG lässt dich der Titel alleine oder im Koop-Modus durch die dunklen Straßen von Gotham streifen, Verbrechen aufdecken und die Stadt retten.

Da die Switch 2 technisch stärker als ihr Vorgänger ist, dürfte sie in der Lage sein, Spiele wie Gotham Knights in besserer Qualität zu präsentieren. Sollte sich dieser Leak bestätigen, wäre es ein vielversprechender Start für die neue Nintendo-Konsole. Immerhin dürfte auch No Man’s Sky den Weg zur neuen Nintendo-Konsole finden.