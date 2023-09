Gotham Knights kommt möglicherweise für Nintendo Switch

Das Action-Spiel Gotham Knights wird anscheinend seine Nintendo Switch-Portierung erhalten, wie Bewertungsseiten vermuten lassen!

Gotham Knights Fakten

Entwickler: Warner-Bros Publisher: Warner-Bros Genre: Action Release: 25/10/2022 PlayStation

Xbox

Windows Plattform(en): Mehr News, Artikel & Guides zu Gotham Knights

Batman, einer der ikonischsten Superhelden, hat über die acht Jahrzehnte hinweg die Herzen von Fans weltweit erobert. Seine Geschichten wurden in Comics, TV-Shows, Filmen und Spielen erzählt. Besonders die Batman: Arkham-Spiele haben einen bemerkenswerten Eindruck hinterlassen. In jüngster Zeit hat Warner Bros. Interactive Entertainment (WB) mit dem Spiel Gotham Knights versucht, Batmans Superheldenfamilie in den Fokus zu rücken. Doch das Spiel erhielt gemischte Bewertungen und schien nicht den erwarteten Erfolg zu haben.

Überraschenderweise gibt es jetzt Hinweise darauf, dass Gotham Knights bald auf der Nintendo Switch erscheinen könnte.

Woher stammen die Informationen? Sowohl die ESRB (Entertainment Software Rating Board) als auch eine Bewertungsstelle in Singapur (via Resetera.com) haben das Action-Spiel für die aktuelle Nintendo-Konsole bewertet. Da es sich um glaubwürdige Quellen handelt, scheint Warner Bros. es wirklich ernst zu meinen. Zumindest war dies in der Vergangenheit immer eine “sichere Quelle”.

Gotham Knights als native Version für die Nintendo Switch

Hinzu kommt, dass Cloud-basierte Spiele normalerweise nicht für die Nintendo Switch bewertet werden, was darauf hinweist, dass es sich um eine native Portierung handelt.

Es ist erwähnenswert, dass Spiele normalerweise gegen Ende ihrer Entwicklung bewertet werden. Daher könnte die Veröffentlichung von Gotham Knights für die Nintendo Switch bald bevorstehen, möglicherweise sogar rechtzeitig zum einjährigen Jubiläum des Spiels im Oktober. Es gibt auch Gerüchte über eine bevorstehende Nintendo Direct, auf der diese Ankündigung gemacht werden könnte.

Gotham Knights has been rated for Nintendo Switch in Singapore. pic.twitter.com/TV9RwzUhp1 — Andrew Marmo (@the_marmolade) September 9, 2023

Next-Gen-Spiel für Technik aus 2013?

Die mögliche Portierung von Gotham Knights auf der Nintendo-Konsole ist interessant, da das Spiel bisher nur auf Xbox Series X/S, PlayStation 5 und Windows PC erhältlich ist. Die Nintendo Switch ist technisch gesehen weniger leistungsfähig als diese Konsolen, aber die Beliebtheit der Plattform und die tragbare Natur der Konsole könnten das Spiel für eine breitere Zielgruppe zugänglich machen. Es bleibt abzuwarten, wie sich diese Portierung auf die Spielerfahrung auswirken wird und ob sie das Spiel revitalisieren kann.

Die Zukunft von Gotham Knights und die Frage nach der Exklusivität für bestimmte Plattformen sind Themen, die die Gaming-Community sicherlich weiterhin beschäftigen werden. Wir sind gespannt auf offizielle Informationen und Ankündigungen in Bezug auf dieses Superhelden-Abenteuer auf der Nintendo Switch.

Gotham Knights ist jetzt für Xbox Series X/S, PS5 und Windows PC verfügbar.