Die besten Batman Spiele kommen bald auf die Nintendo Switch

Ich bin Batman!

Batman: Arkham Trilogy - (C) WB Games

Die Batman: Arkham Trilogy-Sammlung kommt endlich auf die Nintendo Switch, und Rocksteady Studios hat nun einen Veröffentlichungstermin für die Fans, die gespannt darauf sind, zu spielen. Die drei Spiele in der Sammlung, Batman: Arkham Asylum, Batman: Arkham City und Batman: Arkham Knight, sind beliebte Actionspiele, die das Genre maßgeblich beeinflusst haben.

Obwohl die Veröffentlichung aller drei Spiele auf der Nintendo Switch vielleicht nicht allzu groß ist, werden die Besitzer einer Switch zweifellos dankbar dafür sein, die Batman: Arkham Trilogy zu haben.

Batman: Arkham Asylum wurde 2009 erstmals auf PlayStation 3 und Xbox 360 veröffentlicht. Das Actionspiel erhielt außergewöhnliche Bewertungen, nicht nur für seinen kombobasierten Actionkampf, sondern auch für seine packende Handlung. Es wurde mehrfach für den Game of the Year Award 2009 nominiert und ausgezeichnet.

Batman: Arkham City erschien 2011 und wurde zu einer ausgewachsenen Open-World. Arkham Knight schloss die Trilogie 2015 ab. Alle drei Spiele wurden später auch auf PS4, Xbox One und PC veröffentlicht.

Nintendo Switch: Erlebt die besten Batman Spiele aller Zeiten in der Arkham Trilogy

Die Nintendo Switch wird bald zu den Plattformen gehören, auf denen die Batman: Arkham Trilogy unterstützt wird. Rocksteady Studios verkündete am Dienstagmorgen auf Twitter, dass die Batman: Arkham Trilogy ab dem 13. Oktober für die Switch erhältlich sein wird. Das Trio der Spiele kann derzeit bei führenden Händlern zum Preis von 59,99 $ vorbestellt werden.

Die Batman: Arkham Trilogy-Sammlung wird alle drei Spiele von Rocksteady sowie die DLCs für jedes Spiel enthalten. Batman: Arkham Asylum enthielt DLCs, die es ermöglichten, den Joker in Herausforderungskarten zu spielen, sowie Stealth-Herausforderungen wie die Packs “Insane Night” und “Prey in the Darkness”.

Arkham City enthielt DLC-Packs für Catwoman, Nightwing und Robin, verschiedene Skins und Herausforderungskarten sowie die Erweiterungskampagne “Harley Quinn’s Revenge”. Arkham Knight war randvoll mit DLCs, darunter Story-Inhalte wie “Scarecrow Nightmare”, “Batgirl: A Matter of Family”, “GCPD Lockdown” und “Catwoman’s Revenge”, sowie eine ganze “Season of Infamy” mit neuen Schurkenmissionen und vielem mehr.

Der Switch-Port für die Batman: Arkham Trilogy wurde im Juni mit großer Aufregung angekündigt. Zu diesem Zeitpunkt wurde bestätigt, dass Rocksteady selbst nicht für den Port zuständig sein würde. Immerhin arbeitet das Studio gerade an “Suicide Squad: Kill the Justice League”.

Der Port-Entwickler ist Turn Me Up Games, der zuvor bereits an Switch-Ports für Spiele wie “It Takes Two”, “Tony Hawk’s Pro Skater 1+2”, “Borderlands: Legendary Collection” und andere Titel gearbeitet hat.

Es ist seltsam zu bedenken, dass Rocksteadys Batman-Trilogie nun bereits vor vierzehn Jahren begann und weiterhin auf neuen Plattformen veröffentlicht wird. Das zeigt nur, welch Erbe die Batman Arkham-Spiele hinterlassen haben.

Viele Fans würden sich vielleicht sogar wünschen, dass Rocksteady an einem neuen Batman-Spiel arbeiten würde, anstatt an Suicide Squad. Natürlich besteht dafür in der Zukunft immer noch die Möglichkeit. Zuerst kommen jedoch die Switch-Ports.

Die Veröffentlichung der Batman: Arkham Trilogy für die Switch erfolgt am 13. Oktober.